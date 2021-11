Mercadona tiene el regalo de Navidad que nunca falla

Después de la semana de compras por excelencia importada de los americanos, porque ya no es un día, si no que se ha convertido en 5,6 o 7 días de descuentos y rebajas en casi todas las cadenas de tiendas españolas, nos toca mirar al futuro (de las compras) porque en breve llega la Navidad, y cuando nos demos cuenta nos estamos comiendo las uvas y no tenemos comprados los regalos.

La cadena valenciana propiedad de Juan Roig nos oferta multitud de productos alimenticios propicios para estas fechas. Así podemos comprar y degustar postres típicos, turrones, bombones, pescados o quesos muy especiales para poder compartir con los nuestros, pero no se olvida de la otra parte importante de las fiestas navideñas, y es ayudar a escoger algunos regalos para los que queremos o nos importan. Si durante el año el departamento de Perfumería y Cosmética de Mercadona es uno de los más solicitados por la cantidad de productos que vende, ya sea de manera permanente o en sus colecciones limitadas , ya sea durante una temporada o específicamente en una estación del año determinada, para nuestro cuidado personal, corporal o para el cabello, en Navidad no podía faltar a su cita ineludible.

Lotes de perfumería, los mejores regalos para dar lo mejor

Si todavía no sabes qué regalar estas Navidades, los lotes de perfumería de Mercadona son una excelente opción. Son originales, prácticos y muy variados, para todos los gustos. Seguro que comprando uno de estos lotes aciertas. Hay lotes de distintos tipos y todos están a la venta en cualquiera de las tiendas físicas de la cadena de supermercados valenciana.

Lotes para mujer de Perfumería FOTO: Mercadona

Hay lotes para niños y niñas , para las personas que hacen un especial hincapié en su cuidado, para hombres y para mujeres.

Entre los lotes que encontramos para los más pequeños de la casa se encuentran uno de Fornite, que contiene eau de toilette de 100 ml, un neceser de regalo y un vinilo adhesivo decorativo para que lo puedan poner donde quieran u otro de Among us con colonia y un llavero coleccionable. Otro lo de los lotes que están a la venta en Mercadona para los más pequeños es un conjunto de productos para los niños y niñas más coquetos, puesto que el Unicorn Power Beauty Set Color up! Cuenta con una lima, un set de pegatinas para decorar las uñas, 10 uñas postizas (adhesivas) , 4 esmaltes de uñas, una paleta de sombras con 6 colores y su aplicador, un separador de dedos y un bálsamos labial. Todo un kit de lo más completo.

Si prefiere uno de los lotes de cuidado puede encontrar un par de ellos que se ajusten a lo que busca. El lote de Vitamin Energy contiene 14 ampollas de 2 ml cada una. Podrá tener en su casa un tratamiento de 14 días con un poderoso cóctel de vitaminas que darán a su piel un impulso de vitalidad y energía. 7 vitaminas clave que combaten signos de envejecimiento, mejora la hidratación y textura de la piel y la protege de los daños producidos por los agresores externos . Si por el contrario es un hombre al que quiere regalar ese lote especial , Mercadona tiene un conjunto que contiene una máquina de 6 hojas con soporte transportable y 9 recambios de su maquinilla Precision System 6, una completa solución de afeitado especialmente dirigida a personas que requieren afeitados diarios ideal para pieles sensibles y barbas cerradas.

Por último si es de los que en realidad lo que le gusta es regalar fragancias, no se preocupe porque Mercadona tiene tanto para mujer como para hombre varios lotes con los perfumes más especiales. Para hombre puede elegir entre varios pack, “Como tú fuerza” que además de la colonia mini viene un estuche , el perfume “Él” , que además del bote de perfume de 100 ml trae consigo un gel-champú y un perfumador de 20 ml o también puede elegir “Extratime” , un perfume que viene en un bote de 50 ml al que acompañan un gel de baño y un champú de 100 ml cada uno.

Lotes de la sección de Perfumería y Cosmética FOTO: Mercadona

Para ellas Mercadona ha sacado a la venta varios lotes entre los que destacan “Soplo Intense”, una colonia que viene acompañada de una loción corportal y un neceser con asas. “Elección” , un perfume de 100 ml que trae de regalo en el mismo pack , otro perfume mini, una crema de mano y un joyero con cajones o “Rose Nude” , un perfume que trae consigo una loción corporal , una crema de manos y un joyero con espejo.

Estamos seguros que con el amplio abanico de regalos que presenta Mercadona no sabrá cual elegir, y lo mejor de todo ya sabe qué es, el precio.