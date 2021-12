Enésimo retraso de la ley de vivienda: no irá al Consejo de Ministros hasta 2022

No habrá ley de vivienda este 2021. El anteproyecto de la Ley de Vivienda ya no se presentará en el Consejo de Ministros este año, sino que se pospondrá -sin fecha determinada- a uno de 2022 y no el del 28 de diciembre para el que en principio se había programado, el último Consejo del año, como había adelantado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Fuentes de su Ministerio confirmaron a este periódico que la normativa no estará entre los puntos del último Consejo de Ministros de 2021, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emita su informe preceptivo al respecto. El CGPJ sopesa estudiar la Ley de Vivienda en el Pleno previsto para el próximo 27 de enero, una fecha que no coincide con la aspiración inicial de Raquel Sánchez, que pretendía que el Consejo de Ministros de mañana diese luz verde a la Ley de Vivienda en los últimos días de 2021. Sin embargo, tampoco está garantizado que el informe se emita en enero.

En este sentido, fuentes jurídicas consultadas por Servimedia apuntaron que el CGPJ afronta una carga de trabajo importante por la gran cantidad de reformas legislativas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para las que se ha solicitado informe urgente, entre ellas la Ley Concursal o las últimas modificaciones del Código Penal. Estas mismas fuentes también subrayaron que los tiempos del CGPJ no son los mismos que los de la política y que, por mucha prisa que el Ejecutivo tenga en sacar adelante esta norma, el texto debe ser analizado minuciosamente antes de emitir un informe riguroso.

El texto se aprobó el pasado 26 de octubre, en primera lectura, en el Consejo de Ministros, y pasó después al periodo de información pública. El Gobierno de coalición salvó con el acuerdo de la Ley de Vivienda el último escollo para que Podemos diera el viso bueno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. El texto del Ejecutivo recoge la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas, bonificaciones para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos y medidas para fomentar el parque público de vivienda, entre otras medidas. No obstante, no se prevé que se apruebe la Ley de Vivienda, con su tramitación parlamentaria, hasta el segundo semestre de 2022.

Fuentes ministeriales, han hecho hincapié en que se trata de una cuestión administrativa y que el contenido de la ley “está cerrado y no hay conflicto político”. Asimismo, resaltaron que la demora de se trata de una cuestión “estética”, ya que la ley tendrá efecto retroactivo. Es decir, aunque el informe del CGPJ se demorase más allá del 1 de enero, todas las medidas recogidas en la ley tendrán aplicación desde el primer día de 2022, siempre y cuando se recoja así en el texto.