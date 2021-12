8 consejos para sobrevivir a la cuesta de enero

Para poder ahorrar, es necesario aplicar un consumo responsable y evitar a toda costa el desperdicio . Debemos ser realistas y conscientes de nuestra situación económica , si hay un lugar de la casa en el que no vamos a estar durante un largo periodo de tiempo, no es necesario que la calefacción esté encendida , por ejemplo.

Enero es un mes delicado, ya que también comienza la campaña de rebajas. Si durante este mes no disponemos del dinero suficiente como para comprar algo, que no cunda el pánico, las rebajas continúan en febrero, así que debemos ser fuertes y no dejarnos llevar por esos precios tan jugosos, al menos no en cuanto se oferten.