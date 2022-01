Este es el salario mínimo que se gana en las diferentes partes del mundo

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido un tema recurrente en la agenda política en el pasado ejercicio y en la actualidad lo sigue siendo, dado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a la cargar con su intención de seguir subiéndolo este año.

El Salario Mínimo Interprofesional fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros.

En la actualidad, la cuantía del SMI se sitúa en 965 euros mensuales, lo que supone unos 32,17 euros al día y en el cómputo anual correspondería a 13.510 euros anuales en 14 pagas. En el caso de empleados de hogar que trabajen por horas, el SMI por hora efectivamente trabajada, que incluye todos los conceptos retributivos, prorrata de pagas extra y vacaciones es de 7,55 euros.

No obstante, ¿cuál es el salario mínimo en el resto del mundo? El equipo de análisis de Picodi.com ha llevado a cabo un estudio comparando los salarios mínimos en 64 países del mundo a principios de enero de 2022.

En varios países como Hong Kong o Filipinas la gente que obtiene el salario mínimo está exenta del impuesto sobre la renta y las contribuciones. No obstante en otros países como España, la diferencia entre los ingresos brutos y netos puede ser de hasta varias docenas por ciento.

De la totalidad de países analizados, las tasas de salario mínimo en 10 de ellos no cambiaron en comparación con el ranking de año anterior como Israel, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Perú; mientras que en Eslovenia, la tasa de este año finalmente no fue adoptada.

Montenegro se sitúo en cabeza, siendo el país que tuvo un mayor aumento del salario mínimo, incrementando un 103%, de 222 a 450 euros netos como resultado de cambios fiscales favorables, entre otras cosas. Asimismo se registraron grandes aumentos salariales en Argentina, Turquía y Kazajistán, con una subida del 55%, 50% y 41%, respectivamente.

España se sitúa en el puesto 53 de este ranking, desde el 1 de septiembre de 2021, el salario mínimo en el país aumentó un 1%, pasando de 844,4 a 853 euros netos mensuales en 14 pagas. El SMI aumentó un 18,7% interanual en México, ocupando la posición 9, en Portugal un 6% (posición 32) y en Francia un 3,1% situándose en la posición 40.

¿Cuánto cuesta llenar la cesta de la compra en España?

Pero, ¿se puede vivir con el salario mínimo en España en 2022? Para algunas personas llegar a fin de mes se vuelve una tarea complicada y en muchas ocasiones, llenar la cesta de la compra puede ser misión imposible.

A principios de 2022, el valor de la canasta de productos alimenticios básicos, es decir, los cuáles son suficientes para cumplir con los requisitos mínimos de nutrientes del adulto promedio, se ha situado en 101 euros. Los precios de los alimentos son los siguientes:

Leche (10 litros) : 7,8 €

Pan (10 barras de 500 g) : 9,9 €

Arroz (1,5 kg): 1,53 €

Huevos (20 unidades): 3,17 €

Queso (1 kg): 9,75 €

Pollo y carne de vacuno (6 kg): 49,17 €

Frutas (6 kg): 9,46 €

Verduras (8 kg): 10,22 €

Por lo tanto, esto hace que la alimentación básica solo para la supervivencia sea equivalente al 11,8% del salario mínimo. No obstante, hace un año, la canasta de productos correspondiente representaba el 12% del salario mínimo en ese momento, por lo que el aumento del salario mínimo fue ligeramente superior al incremento de precios.

¿Dónde es posible vivir ganando el salario mínimo?

El estudio ha llevado a cabo una comparación de los precios de alimentos básicos con el salario mínimo, es decir, ver cuánto por ciento de sus ingresos tendrían que gastar en los productos que solo garantizarían su supervivencia.

Los primeros países de este ranking son Gran Bretaña, Australia e Irlanda: la relación entre la canasta de productos básicos y el salario mínimo local en estos países varía entre el 6,6% y el 7,3%.

España en este ranking se ha posicionado en el lugar 11 de 64 países, con un resultado de 11,8%, por delante de países como Francia (12,5% y posición 14), Portugal (13,6% y posición 16) y México (35,8% y posición 46).

No obstante, la situación de quienes ganan el salario mínimo en Rusia, Kazajstán o India no es fácil, ya que en estos países, la canasta mínima de alimentos consume aproximadamente la mitad del salario. Por otro lado, en Nigeria, el salario mínimo no es suficiente ni siquiera para una canasta modesta de productos alimenticios.