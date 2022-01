¿Qué estudiaron las personas más ricas del mundo?

Hay quién dice que para prosperar, la formación universitaria no es imprescindible. Y es verdad, se puede vivir muy cómodamente sin necesidad de tener un título universitario. Incluso se puede llegar a ser multimillonario. Buen ejemplo de ello es el caso de Amancio Ortega, que es la persona más rica de España y una de las más ricas del mundo... y dejó de estudiar a los 14 años. Y no es un caso único: en al menos 28 de las 195 naciones soberanas del mundo, la persona más rica no tiene ninguna credencial académica.

O dicho de otra forma: la gran mayoría de “los hombres más ricos de cada país” tienen formación académica superior y solo un 7% de todos ellos abandonaron (o nunca asistieron) a la Universidad. Es decir, que la estadística dice que las probabilidades de formar parte del selecto club de multimillonarios, disminuyen notablemente sin una formación superior.

Pero claro, no todas las carreras son iguales. No es lo mismo estudiar periodismo, que estudiar una ingeniería. Por eso, si quieres llegar a ser millonario, deberías elegir con cuidado en qué materia quieres especializarte. En este mapa diseñado por el blog resume.io, se ilustra qué estudiaron los que ahora son los más acaudalados de cada país:

Cómo puede observarse, los títulos universitarios sí que son un predictor de éxito... pero no son algo imprescindible. De hecho -y con estos datos delante- parece ser mejor alternativa no estudiar nada, que estudiar alguna carrera de Humanidades. Porque si antes decíamos que 28 de las 195 personas de la lista no tenían ninguna formación universitaria, los que tienen una formación universitaria en Ciencias Sociales son solo 4, los que estudiaron Ciencias Políticas son 12 y los que estudiaron Historia o Pedagogía son otros 4. Mientras tanto, los casos de éxito que más se repiten son aquellos referentes a materias como Economía, Empresariales o Ingeniería.

¿Y según la Lista Forbes de las personas más ricas del mundo?

Y si analizamos la Lista Forbes de las 10 personas más ricas del mundo del año 2021, que son -en su mayoría- de Estados Unidos, también podremos encontrar algunos patrones académicos:

Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica Jeff Bezos (Amazon) estudió Elon Musk (Tesla) estudió Física y Economía Bernard Arnault (Louis Vuitton) estudió Dirección de Empresas Bill Gates (Microsoft) estudió Derecho (aunque nunca llegó a graduarse) Mark Zuckerberg (Facebook - Meta) estudió Ciencias de la Computación Warren Buffet (Berkshire Harthway) estudió Finanzas y Ciencias Económicas Larry Ellison (Oracle) estudió Ciencias de la Computación Larry Page (Google) estudió Ciencias de la Computación Sergei Brin (Google) estudió Matemáticas e Informática Mukesh Ambani (Relience Industries) estudió Ingeniería Química

Cómo puedes ver, todos ellos se especializaron en materias pragmáticas y con perspectivas de futuro. Destacan las Ingenierías y -sobre todo- la Ingeniería Informática. Al fin y al cabo, es un sector que no deja de crecer y es una especialidad que puede ser necesaria para casi cualquier empresa del tejido productivo. La segunda conclusión lógica, es -de nuevo- que las Ciencias Sociales no abundan mucho en esta lista. Así que, si querías más pruebas de que las Humanidades no son el mejor camino para llegar a ser miembro del club de los más adinerados, aquí las tienes.

Conclusión

Ahora bien, puestos a encontrar patrones, lo que tienen en común todos los casos anteriores, es que todos ellos consiguieron dar con una idea novedosa que pudiese satisfacer mejor las necesidades de sus clientes. Puede ser un mejor sistema de compra, como hizo Jeff Bezos con Amazon; o puede ser un nuevo sistema para diseñar, fabricar y comercializar moda, como hizo Amancio Ortega con Zara.

En conclusión, si hay algo más importante que cualquier título universitario, eso es una buena idea de negocio.