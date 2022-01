Estas fueron las 25 personas que más influyeron en España durante el pasado 2021

Los 365 días de 2021 han dado para mucho. Lo comenzamos con la esperanza de dejar atrás la pandemia del coronavirus, que llegó en el 2020 acompañada de colapsos sanitarios, restricciones de movilidad, distancias de seguridad y mascarillas. Sin embargo, y a pesar de que cada vez nos hemos ido adaptando más a la “nueva normalidad”, y a pesar de que la gran mayoría de la población ha podido acceder a la vacuna, cerramos el año con unas cifras escandalosas de contagios. Esta vez por la variante Ómicron.

Pero la pandemia del coronavirus no fue lo único que marcó la actualidad del año 2021. Comenzamos el año con el asalto al Capitolio de Estados Unidos y lo terminamos con la victoria de Boric en Chile, un cambio de tendencia que ha roto con la excepción chilena. Y entretanto, también pudimos ver como los talibanes entraban en Kabul, como Pedro Castillo se hacía con la presidencia del Perú, como Angela Merkel dejaba la política y cómo estallaron las protestas más importantes de la historia en contra de la dictadura cubana.

Protestas en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2021 | Fuente: REUTERS/Alexandre Meneghini FOTO: Alexandre Meneghini REUTERS

En cuanto a la actualidad española, hay muchos acontecimientos que saltaron a los titulares. Comenzamos el 2021 con la borrasca Filomena y lo terminamos con el Volcán de Cumbre Vieja; la ruptura del Partido Popular y Ciudadanos precipitó un terremoto político que trastocó el mapa político, sobre todo con las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, que alzaron a Díaz-Ayuso a la mayoría absoluta y que se llevaron por delante a Pablo Iglesias; el Gobierno marroquí abrió las puertas de la ciudad autónoma de Ceuta, que en solo unas horas sufrió una oleada de inmigrantes sin precedentes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indultó a los presos del procés; Desde el mes de junio, hemos experimentado un alza continuado y radical del precio de la factura de la luz.

También hemos visto cómo el rover Perseverance aterrizaba con éxito en Marte, como Roció Carrasco despertaba la polémica y polarizaba la vida social española, Leo Messi se iba al PSG y Pau Gasol dejaba el Baloncesto. Hemos sido testigos del accidente protagonizado por Alec Baldwin, donde murió una mujer y también pudimos lamentar la muerte de Verónica Forqué.

Y mientras todo esto sucedía, hay algunas personas que se han dejado ver más que otras. Que con su papel en sus respectivos campos, ya sea en el de la economía, la política o la cultura, han conseguido marcar el paso de la actualidad. La periodista Raquel Piñeiro ha sido la encargada de redactar la Lista Forbes de las 25 personas más influyentes de España durante el año 2021:

Ana de Armas

La actriz hispano-cubana se ha convertido en una de las actrices más prometedoras de Hollywood, consiguiendo papeles clave en sagas tan importantes como la de James Bond o John Wick. Y parece que este 2022 seguirá haciendo mella en el séptimo arte. Entre sus próximos estrenos destaca -como no- Blonde, donde encarnará a la preciosa Marilyn Monroe.

Leonor de Borbón Ortíz

El 10 de febrero nos despertamos con la noticia de que la futura reina de España se educará en suelo británico. Concretamente, en el UWC Atlantic College de Gales. También tuvimos la oportunidad de ver su discurso en la entrega del Premio Princesa de Asturias, donde apeló a los más jóvenes y a su papel en la lucha por un futuro “más sostenible” y “más justo”.

La princesa Leonor de Borbón a su llegada al UWC Atlantic College de Gales | Fuente: EFE/Casa Real FOTO: Francisco Gomez Casa Real/EFE

Pepa Bueno

Después de una larga trayectoria como periodista, Pepa Bueno fue elegida como directora de el diario EL PAÍS a mediados del pasado 2021, en sustitución de Javier Moreno. Todo un reto para el que sigue siendo el diario en castellano más influyente del mundo.

C. Tangana

El madrileño, convertido ya en estrella internacional, volvió a los titulares el pasado 8 de octubre, cuando lanzó -junto con Nathy Peluso- el single “Ateo”. El videoclip generó una gran polémica porque muchos consideraron un insulto a la Iglesia el hecho de que se grabase en el interior de la Catedral de Toledo. De hecho, Juan Miguel Ferrer Grenesche, el deán que autorizó el rodaje, se vio en la necesidad de dimitir unos días más tarde.

Antonio Miguel Carmona

El exdirigente socialista, reconvertido en Vicepresidente de Iberdrola tras unos años alejado de la vida política, reabrió el debate sobre las puertas giratorias y sobre la relación entre el mundo empresarial y la política. Su nombramiento como segundo de la empresa energética levantó además muchas ampollas en un momento en el que vivimos una escalada sin precedentes en el precio de la luz.

Rocío Carrasco

Rocío Carrasco durante la emisión de 'Sálvame' FOTO: Telecinco

El pasado 21 de marzo pasará a la historia de la prensa del corazón de nuestro país, porque fue el día en el que Rocío Carrasco consiguió unas audiencias estratosféricas al ponerse frente a las cámaras de Telecinco para airear los vaivenes de su relación con Antonio David Flores, al que acusó de haberla maltratado. El documental “Rocío: Contar la verdad para seguir viva” pasó por alto la presunción de inocencia de su ex marido, y aunque nunca fue condenado por este delito, sí que perdió su empleo pocas horas después de la emisión. La ministra de Igualdad, Irene Montero, también puso su granito de arena e intervino en el programa televisivo “Sálvame” para poner en valor el testimonio de una supuesta víctima de violencia de género.

Javier Cremades

Javier Cremades es un abogado español, fundador y presidente del bufete internacional Cremades & Calvo Sotelo y presidente de la World Jurist Association. Desde su tribuna, ha puesto todos sus esfuerzos al servicio de la protección de la libertad y de la dignidad de las personas... en un momento como el actual, en el que están ciertamente en riesgo a causa de la pandemia.

Isabel Díaz-Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en un desayuno informativo del Fórum Europa | Fuente: Eduardo Parra / Europa Press FOTO: Eduardo Parra Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid solo tiene que ponerse ante una cámara para conseguir un titular. La ruptura de PP y Ciudadanos supuso un auténtico terremoto político, pero la campaña liberal y sin complejos de Isabel Díaz Ayuso no solo hizo que el PP sobreviviese al golpe, sino que saliese reforzado con una mayoría absoluta arrasando en las elecciones del 4M

Yolanda Díaz

Es la Ministra de Trabajo y Economía Social y la segunda vicepresidenta del Gobierno, lo que la convierte en una de las personas más influyentes de la política nacional. El primero de mayo pudimos ver a Yolanda Díaz acompañando a los sindicatos en su habitual manifestación por el Día del Trabajador, algo que sería impensable con un ministro de Trabajo de cualquier otro signo político o partido.

Pau Gasol

Uno de los momentos más dramáticos de la actualidad española durante el pasado 2021, fue la decisión de Pau Gasol de abandonar definitivamente el baloncesto después de varias temporadas de lesiones.

Pau Gasol en un partido de la selección española de baloncesto en las olimpiadas de Tokio | REUTERS/Alkis Konstantinidis FOTO: ALKIS KONSTANTINIDIS REUTERS

Bernardo Hernández

En la actualidad es el CEO de Verse, una empresa tecnofinanciera española que permite hacer transferencias gratuitas de forma inmediata entre teléfonos móviles. También es cofundador de Idealista, director de producto de Google, director general de Flickr, inversor de Tuenti, Glovo, Wallapop, (...).

Pablo Iglesias

Pasar varios meses en la vicepresidencia del Gobierno desgasta, y muy especialmente en el caso de Pablo Iglesias, porque pasar unos meses como segundo de Pedro Sánchez le quitó -de golpe y porrazo- todo el aura de revolucionario que alguna vez le acompañó. Algo que quedó absolutamente claro cuando tuvo que vérselas con la nueva esperanza de la derecha, Isabel Díaz Ayuso. Aún con todo, no puede entenderse la España del presente sin la figura de Pablo Iglesias.

Iker Jiménez

El presentador y alma máter de Cuarto Milenio ha demostrado en los últimos meses ser un periodista de los pies a la cabeza. En un momento tan delicado como en el de la pandemia del coronavirus, en el que los medios de comunicación -en general- han ido siguiendo la estela que marcaba el Gobierno; La Estirpe de los Libres, Horizonte y Cuarto Milenio se han atrevido a dar voz a infinidad de expertos de reconocido prestigio que discrepaban de la postura oficialista y, sobre todo, se ha atrevido a hablar cuando nadie más lo hacía.

Iker Jiménez, presentando 'Horizonte' FOTO: La Razón

Lorna Leal

Entre las nuevas vacunas que lleguen se espera que esté Hipra, la vacuna española desarrollada por un equipo liderado por la investigadora Lorna Leal desde el IDIBAP-Hospital Clínic de Barcelona.

Ibai Llanos

Llanos ha conseguido traspasar su perfil de streamer, youtuber o gamer, para darse a conocer como una figura pública de primer orden. El punto álgido de 2021 para Ibai Llanos fue el 31 de diciembre, cuando presentó las campanadas junto con el icónico Ramón García. El tándem de comunicadores vascos logró superar los 2,2 millones de espectadores a lo largo de la noche.

Garbiñe Muguruza

La tenista hispanovenezolana, de padre vasco y madre venezolana, criada tenísticamente en Barcelona, no dejó escapar la oportunidad cuando se le presentó. Y a día de hoy, no hace otra cosa que acumular éxito tras éxito. Pero Muguruza no sólo destaca por sus triunfos deportivos, también ha tiene un título en la escuela de negocios de Harvard. Con sus éxitos y sus conocimientos ha conseguido posicionarse como una de las atletas mejor pagadas del mundo del tenis.

Amancio Ortega

Amancio Ortega consiguió en 2021 y por enésima vez consecutiva el título de "hombre más rico de España" FOTO: Piovanotto Marco Gtresonline

A pesar de que el fundador y dueño de Inditex ha tratado de mantener un perfil bajo frente a los medios de comunicación, Ortega se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de nuestro país, tanto a nivel nacional como internacional. A lo largo de los años ha conseguido mantener su modelo de negocio en la cresta de la ola, lo que le ha convertido, por enésimo año consecutivo, en el hombre más rico de España.

Carlota Pi

Carlota Pi ha sido una figura absolutamente imprescindible durante un momento en el que la factura de la luz ha llegado a límites hasta ahora insospechados. La cofundadora y presidente de la compañía Holaluz ha logrado salvar los bolsillos de mucha gente en el año del precio de la luz más caro de la historia.

Álex Pina

El productor de cine ha creado una de las series españolas más aclamadas por la crítica internacional: La Casa de Papel. Comenzó como periodista en prensa (Diario Vasco, Diario de Mallorca...) y posteriormente en Europa Press. Pero en 1997 inició su carrera como guionista, llevando a la pequeña pantalla icónicas series como Los Serrano, Los Hombres de Paco y El Barco.

Gerard Piqué

Gerard Piqué durante la emisión de El Hormiguero. FOTO: La Razón

Sus logros como futbolista no son precisamente pocos. Y sin embargo, en ocasiones se han visto opacados por la polémica sobre asuntos de política nacional, y ahora por su labor como empresario. Siempre ha tenido un ojo puesto en los negocios, especialmente en los relacionados con la tecnología, pero en los últimos tiempos esto se ha exacerbado. Últimamente ha vuelto a los titulares por su relación con Ibai Llanos, con quién ha creado su propio equipo de eSports.

Macarena Rey

La CEO de Shine Iberia y Portugal es la creadora del formato Masterchef, que siempre lidera el primetime de la televisión española. Dentro de su programa estrella ha sacado multitud de ediciones. También lo ha adaptado a otros sectores, como es el caso de Maestros de la costura.

Fernando Simón

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, se convirtió de la noche a la mañana en una de las personas más reconocidas del panorama político de nuestro país con la llegada de la emergencia del coronavirus. Simón pasó a ser la voz del Gobierno en la lucha contra la pandemia y durante el año 2021, estuvo envuelto en multitud de polémicas por la gestión del Ejecutivo por la crisis sanitaria.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ofrece una rueda de prensa para informar de los últimos datos de la pandemia de la COVID-19 | Fuente: EFE FOTO: Víctor Lerena EFE

Margarita del Val

En medio de la crisis del Covid, la viróloga, química e inmunóloga se ha convertido en uno de los personajes de referencia por sus fundamentadas (aunque no siempre compartidas) opiniones sobre las medidas sanitarias contra el coronavirus. Aboga por el uso de mascarilla en exteriores, el regreso al teletrabajo y la combinación de vacunas y test de antígenos para frenar la expansión del virus.

Rosauro Varo

Vicepresidente del Grupo Prisa, accionista de Cabify, empresario hostelero, consejero independiente de Acciona Energía y de la dirección de GAT, el fondo de inversión que gestiona sus millonarios capitales. Es uno de los empresarios más prometedores del panorama económico español.

Valeria Vegas

En los últimos años, la periodista valenciana Valeria Martínez Zaragoza, conocida por su pseudónimo Valeria Vegas, se ha convertido en una de las voces más reclamadas cuando se habla de historia de la crónica social, cine y espectáculo en España.