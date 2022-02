El Ibex lidera las subidas en una jornada marcada por la incertidumbre en Europa

Sigue la tensión en Ucrania en donde las partes parecen no ponerse de acuerdo en los mensajes que difunden y sucede que, en muchos casos, se contradicen o refutan rápidamente. El último está en el desmentido que ha emitido el Kremlin, donde niegan que Vladimir Putin prometiese a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que Rusia no iba a realizar más incursiones militares en la zona de conflicto

Por otra parte, Meta Platforms podría dejar de operar en Europa, debido al conflicto que mantiene con la UE por el tratamiento de los datos recogidos de sus clientes. El problema es que las regulaciones en el viejo continente están enfocadas a la protección de sus ciudadanos y exigen que los datos extraídos no sean tratados en EEUU, como sí quiere hacer la empresa, porque manifiesta que es de vital importancia establecer relaciones cruzadas de contenidos obtenidos entre países. La empresa, dirigida por Mark Zuckerberg, ha manifestado que de no llegar a un acuerdo estaría planteándose dejar de ofrecer los servicios en suelo europeo.

Las principales plazas europeas han cerrado cotizando de la siguiente manera con el selectivo español como destacado: Ibex35 1,30%, Dax30 0,26%, CAC40 0,27%, Eurostoxx50 0,23%, FTSE Mib 0,31% y FTSE100 -0,11%.

En EEUU hoy ha presentado números por encima del consenso, una de las empresas de calificación más importantes del mundo, S&P Global (SPGI), con un BPA de 3,15$ frente a un 3,13$ previsto y unos Ingresos de 2,09B frente a 2,05B estimado.

También han salido los resultados de la farmacéutica Pfizer, en donde el BPA se ha disparado más de un 25% (1,08 vs 0,87), pese a no haber cumplido con las expectativas de ingresos (23,84B vs 24,16B).

A cierre de mercados europeos, los índices americanos más relevantes cotizan de la siguiente manera: Dow Jones 0,85%, S&P500 0,59% y Nasdaq100 0,85%

En el Ibex, en un día de cierre en verde, hay un sector que ha destacado sobremanera, el sector bancario con Banco Sabadell 7,30%, Caixabank 4,19% y Bankinter 3,70% liderando el selectivo. IAG con un 4,28% y Aena 3,70% también se revalorizan de manera importante

En cuanto a las pérdidas destacan las empresas del sector salud, Rovi (-5,81%) y Almirall (-2,81%), que junto a Siemens Gamesa (-3,10%) son las más perjudicadas en su precio

El Petróleo acumula dos días de caídas y el Brent cede un -2,41% y el West Texas un -2,44%, al contrario que el Gas Natural que sube un 2,50%

El Oro y la Plata se incrementan un 0,27% y un 0,59% respectivamente

En el mercado de las Criptomonedas los movimientos de precio más destacados corresponden a XRP por el lado de las revalorizaciones (5%) y a Solana por el de los desplomes (-6%), en una jornada en donde el BTC cae un leve -0,60%.

Raúl Calle, estratega de iBroker