COTI, la app que combate el aislamiento digital de los mayores

La exclusión digital que enfrentan millones de personas mayores aumenta el aislamiento social y dificulta el acceso a servicios esenciales como la atención médica, la gestión de trámites administrativos o la comunicación digital.

Los datos confirman que el 38% de las personas entre 75 y 84 años y el 11,4% de los mayores de 84 no se conectan habitualmente a internet, lo que agrava su desconexión con familiares, cuidadores y profesionales de la salud. Esta brecha evidencia la necesidad de soluciones inclusivas que faciliten su integración en el mundo digital especialmente a un grupo que requiere una mayor atención sanitaria.

Según el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI) y el Índice de Personas en Riesgo de Exclusión Social (AROPE), la digitalización puede reducir los porcentajes de población en riesgo de pobreza (ODS 1 de la Agenda 2030).

La UE ha puesto sobre la mesa importantes recursos para apoyar la transformación digital. Se dedican 127. 000 millones de euros a reformas e inversiones relacionadas con el ámbito digital en los planes nacionales de recuperación y resiliencia.

En este contexto, COTINCLUSIVA SL, finalista española en la categoría de Economía Senior de los Premios Fundación MAPFRE a la Innovación Social, ha desarrollado COTI, una innovadora aplicación basada en inteligencia artificial (IA) que se adapta a las necesidades de cada usuario. COTI simplifica el acceso a herramientas digitales esenciales, como mensajería o recordatorios de salud y pone en contacto directo a los mayores con sus redes de apoyo. Además, aprende de los hábitos del usuario para ofrecer asistencia proactiva, favoreciendo su autonomía y mejorando su calidad de vida. Su objetivo: romper las barreras digitales y mejorar la calidad de vida de los mayores.

Una experiencia personal

El origen de COTI se remonta a la pandemia, cuando Antonio González-Adalid, neuropsicólogo con más de 12 años de experiencia, empezó a tratar a Encarna, una paciente de 76 años con Alzheimer en fase moderada. Encarna vivía sola y, debido a la cuarentena, no podía recibir visitas de sus familiares, quienes además no estaban acostumbrados a comunicarse mediante llamadas. «Encarna no tenía interés en realizar ejercicios de estimulación cognitiva, pero sí en mantenerse al día con las novedades de su familia. Al ver que utilizaba un móvil analógico y que tenía la capacidad de adaptarse a un smartphone, me frustró no encontrar en el mercado una herramienta que le permitiera comunicarse, acceder a fotos y a actualizaciones de su familia, y recibir mis recomendaciones terapéuticas. Quería hacer un seguimiento de su estado de forma natural, simplemente observando su perfil y, además, poder hablar con su familia», explica Antonio, CEO del proyecto.

Aunque COTI se desarrolló años más tarde, la historia de Encarna fue el motor que impulsó el desarrollo de una aplicación diseñada para ir más allá de la simple comunicación. «Su propósito es combatir la soledad, promover el bienestar emocional, facilitar el seguimiento de la salud y fomentar un envejecimiento activo», explica su impulsor.

COTI ha sido desarrollada por un equipo compuesto por profesionales sanitarios, tecnólogos y diseñadores especializados en accesibilidad y usabilidad. El proyecto está liderado por Antonio González-Adalid, y CEO del proyecto; Marc González Capdevila, doctor en Ingeniería Informática y experto en salud digital y realidad virtual, que ocupa el cargo de CTO y Mariano García Gutiérrez, psicólogo cognitivo y especialista en experiencia de usuario (UX), quien trabaja como Project Manager para asegurar la accesibilidad y usabilidad de la aplicación.

La plataforma se presenta como una red social con cuatro funciones clave: mensajería, agenda, consulta de perfiles de amigos o familiares y gestión de un perfil propio. Su experiencia se personaliza desde el inicio a través de dos juegos cognitivos que evalúan las capacidades del usuario. En función de los resultados, COTI asigna una modalidad de uso adaptada a su nivel y, mediante machine learning, se ajusta a necesidades específicas, como la adaptación a posibles temblores o la conversión de texto a voz en casos de dificultad visual.

A medida que el usuario progresa, se desbloquean nuevas funcionalidades y el sistema ajusta las opciones disponibles para mejorar su experiencia. La plataforma pretende crear una comunidad cerrada y una red de apoyo segura. Para ello, el acceso se realiza mediante la invitación de una cuenta verificada a través de un número de teléfono. Actualmente, COTI se encuentra en fase de lanzamiento, y los nuevos usuarios pueden probarla de forma gratuita.

Desde su lanzamiento en 2024, COTI ha beneficiado a más de 500 personas mayores y a 5.000 miembros de sus comunidades (familiares y cuidadores) que se comunican de forma más fluida con mensajes y fotos. Además, Antonio ha logrado realizar un seguimiento más efectivo de sus pacientes, promoviendo hábitos saludables y reforzando los vínculos con sus familias.