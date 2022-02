via REUTERS

Moscú desmiente al Elíseo: Putin no prometió una retirada de las tropas rusas cerca Ucrania

El Kremlin negó este martes que Vladimir Putin haya prometido al presidente francés, Emmanuel Macron, que Rusia no realizará más maniobras cerca de Ucrania por ahora, lo que supuso un agua fría sobre ante la posibilidad de paso adelante conseguido por la diplomacia francesa para evitar una guerra.

Macron, que visitó Moscú el lunes, es el líder occidental de mayor rango en reunirse con el presidente ruso durante esta crisis. Putin y Macron no anunciaron avances en una conferencia de prensa el lunes, pero un funcionario francés, que habló con los periodistas bajo condición de anonimato, dijo durante la noche que Putin había prometido no realizar nuevas maniobras cerca de Ucrania por ahora.

El funcionario francés también indicó que Putin había prometido retirar las tropas rusas de Bielorrusia al final de los ejercicios militares, que están programados para finales de este mes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que las informaciones de que Rusia no hará nuevas maniobras cerca de Ucrania “no eran correctas”. Putin tampoco prometió nada nuevo sobre cuándo abandonarían las tropas rusas suelo bielorruso, dijo Peskov.

La oficina de Macron en el Palacio del Elíseo se retractó de los comentarios del funcionario francés el martes, diciendo que el funcionario estaba mencionando puntos que fueron discutidos por Macron y Putin, en lugar de una nueva promesa específica del líder ruso.

Macron defendió su visita a Moscú por haber evitado un mayor deterioro de la crisis si bien dijo que nunca esperó “ni por un segundo” que Putin hiciera concesiones, tal y como dijo a los periodistas después de llegar a la capital ucraniana, Kiev, donde se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy.

El dirigente galo afirmó que su encuentro con Putin permitió cumplir su objetivo de evitar que se degrade la situación en Ucrania. “Se trataba para mí de cambiar la dinámica para evitar una escalada y abrir nuevas perspectivas. Ese objetivo, en mi opinión, se ha cumplido”, apuntó en declaraciones a la prensa que le acompaña durante su viaje a Kiev y recogidas por el canal BFM TV.

Los miedos occidentales de una invasión

Los países occidentales, particularmente Estados Unidos, temen que Putin se esté preparando para invadir Ucrania. Moscú alega que no planea una invasión, pero que podría tomar “medidas técnico-militares” no especificadas a menos que se cumplan una serie de demandas de seguridad, incluida la promesa de la OTAN de no admitir nunca a Kiev. Estados Unidos y la Unión Europea han amenazado a Rusia con sanciones si ataca a Ucrania.

Macron, que se espera que se presente a la reelección presidencial en abril, se ha presentado a sí mismo como un mediador en esta crisis. El mandatario galo afirmó antes de partir a Moscú que Rusia no tiene planes de agredir Ucrania, sino que su objetivo último es renegociar los acuerdos de seguridad europeos.