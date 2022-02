Estos son los 20 barrios con los alquileres más caros de España y la razón de sus elevados precios

11 barrios de Madrid, ocho de Barcelona y uno de San Sebastián concentran los alquileres más caros de España. Su elevado volumen de población y su invariable parque de vivienda de alquiler hacen que la demanda empuje al alza los precios, explica el portal inmobiliario Fotocasa. Según los datos de su Índice Inmobiliario, el barrio más caro del país se encuentra en Madrid y es Recoletos, en el distrito de Salamanca, que duplica la media nacional con un precio de 21,18 euros por m2. Le sigue el barrio del Fort Pienc, en el distrito del Eixample barcelonés, con un precio de 19,76 euros por m2. Así, alquilar un piso medio de unos 80 metros cuadrados en el barrio madrileño de Recoletos cuesta 1.694 euros y en el barcelonés Fort Pienc cuesta 1.580 euros. Los precios del top 20 de barrios más caros no bajan de los 17 euros por m2. En concreto, cierra el top Almagro, en Chamberí (Madrid), con un coste de 17,55 euros por m2.

Con la excepción del Área Romántica en el Centro de San Sebastián que tiene una media de 18,18 euros por m2, Madrid y Barcelona lideran el top 20 de los barrios más caros para alquilar vivienda. Tal es la diferencia en los precios del alquiler por metro cuadrado entre Madrid y Barcelona y el resto de las ciudades españolas que dentro del top 50 de barrios más caros de España solamente aparecen cuatro barrios de Valencia (Sant Francesc, El Pla del Remei, El Carme y El Cabanyal) y Santa Catalina – Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, además del Área Romántica donostiarra.

Los barrios más céntricos como Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera (también conocido como El Born) continúan su escalada de precios, siguiendo la tendencia de los últimos años, ya situado en 19,50 euros por m2 y adelanta a barrios tradicionalmente más caros para alquilar en la zona alta de la ciudad como Sant Gervasi-Galvany (17,50 euros por m2), Sarrià (18,66 euros por m2) o La Dreta de l’Eixample (18,23 euros por m2). En cuanto a la capital, la tendencia alcista del barrio de Chueca en el distrito Centro se consolida tras la revalorización producida en los últimos años, y alcanza ya una media de 18,94 euros por m2.

Teniendo en cuenta que el precio medio del alquiler en España cerró 2021 en 10,27 euros por m2 al mes, el resto de los barrios de ambas capitales superan también la media española en un promedio del 50%, siendo San Blas, Hortaleza, Ciudad Lineal y Fuencarral los únicos distritos con barrios con precios por debajo de los 14 euros por m2. En cuanto a Barcelona, los únicos barrios por debajo de ese umbral son El Guinardó, Vallcarca i els Penitents y Vilapicina i la Torre Llobeta.

Top 20 barrios más caros de España para alquilar FOTO: Fotocasa

El motivo de sus elevados precios

El porcentaje de hogares que vivía en alquiler en 2020 se situó en el 17,3%, según los últimos datos disponibles del INE. De esta tasa, buena parte se concentran en Madrid y Barcelona, al ser las ciudades más pobladas de España, con casi cinco veces más habitantes que la tercera ciudad del ranking (Valencia). “Sin embargo, el parque de vivienda en alquiler se mantiene prácticamente estable desde hace muchos años, en torno a un 27% y un 28%, respectivamente”, afirma María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa. Este es “un factor que fomenta la demanda y empuja al alza los precios. Además, estos barrios con mayor coste corresponden a las zonas más céntricas de las urbes, donde habitualmente se concentra la mayoría de los ciudadanos, y también son las que presentan un mayor nivel socioeconómico”, añade.

Vivir de alquiler es la alternativa que les queda a los que quieren adquirir una vivienda pero no pueden permitírselo. No obstante, según la zona en la que se resida, alquilar tampoco es una opción especialmente barata. Este problema de precios se da en Madrid y Barcelona y perjudica especialmente a los más jóvenes, advierte Fotocasa, para los que el bono joven de 250 euros mensuales apenas tiene efecto. La medida es aplicable a los alquileres que no superen los 600 euros o bien 900 euros mensuales en determinados casos, por lo que los jóvenes de Madrid y Barcelona quedan prácticamente excluidos de su acceso, “ya que el porcentaje de viviendas por debajo de esos umbrales es del 1,4% y 29% en Madrid y del 0,8% y 18% en Barcelona, respectivamente”, señala Matos. Para hacerse una idea de los elevados precios de alquiler que se encuentran en Madrid y Barcelona en comparación con otras zonas del territorio español, el coste de alquilar en el barrio más caro de Madrid es un 90% superior al del más caro de Sevilla (Los Remedios).

El resto de España, precios más contenidos

En la otra cara de la moneda, ninguno de los barrios de municipios de Castilla y León y Castilla La Mancha superan los 10 euros por m2, siendo el Centro de Valladolid el barrio donde los precios son más altos: 8,52 euros por m2. El barrio andaluz en el que figura un precio más alto por m2 es el Centro Histórico de Málaga, con un precio de 11,42 euros por m2, seguido del barrio sevillano de Los Remedios, a 10,84 euros por m2.

En cuanto a Galicia, destaca La Coruña, siendo Ensanche y Monte Alto – Zalaeta – Atocha los barrios con mayor precio por metro cuadrado, 10,02 euros y 9,23 euros , respectivamente. En otras comunidades, aparecen en el top 100 los barrios asturianos de La Arena (9,97€/m2), el Barrio del Centro (9,23 euros por m2) en Gijón y el Casco histórico de Oviedo (8,57 euros por m2). Otros barrios en el top 100 son Plaza España en Vigo (8,43 euros por m2), Huerta de la Reina en Córdoba (8,01 euros por m2) y el Ensanche – Sar en Santiago de Compostela (8,42 euros por m2).