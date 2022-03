Los pequeños transportistas rechazan la oferta del Gobierno y mantienen la huelga

La huelga no se acaba. La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional mantiene el paro pese la oferta del Gobierno para la rebaja en el precio del combustible de hasta 500 millones prometida por el Gobierno en la mesa de negociación con las grandes asociaciones del sector. No las reconocen como mediadores y mantendrán las movilizaciones “hasta que el Gobierno no se siente, no negocie, no acuerde y firme con nosotros, con la Plataforma. Esto no va a cesar: lo ha de tener por seguro”, manifestó el presidente de esa organización, Manuel Hernández una vez conoció la oferta gubernamental realizada al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), en el que no está integrada.

Hernández mantiene la línea dura y acusó al Ejecutivo a través de las redes sociales de sentarse a negociar con “las personas equivocadas”, los representantes del CNTC, el interlocutor del sector elegido por el Gobierno e integrado por grandes patronales -que aseguran integran el 85% del sector-, pero en el que la Plataforma dice no sentirse representado. “Estamos fuertes, firmes y concienciados. No tenemos ninguna prisa, porque parados gastamos mucho menos que si trabajáramos”, advirtieron a través de las redes sociales.

El Gobierno ha ofrecido hoy a la CNTC su compromiso de aprobar medidas concretas el próximo 29 de marzo para la reducción efectiva del gasóleo, que valoran en 500 millones de euros, “pero sin concretar en qué consistirán ni cómo se aplicarán”, criticaron los transportistas, que ya no descartan unirse a la huelga puesta en marcha por la minoritaria Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional. Las asociaciones consultarán a sus juntas directivas y a sus socios para tomar una decisión. Por ejemplo, Fenadismer celebrará una asamblea extraordinaria de su Federación esta misma tarde para adoptar su posición al respecto.

La ministra de Transportes manifestó después de la reunión que el Gobierno ha presentado un plan de medidas “en línea con lo anunciado en otros países europeos”, y citó especialmente el modelo adoptado por Francia Francia, en el que una parte de la bonificación en el precio será sustentada por el presupuesto público y otra será a cargo de las distribuidoras o comercializadoras de combustibles. La cuantía específica de la bonificación no se concretará hasta la reunión del Consejo Europeo de los próximos días 24 y 25 de marzo, para asegurar que el conjunto de medidas del plan “responda de manera coherente a los objetivos planteados”, defendió. De este modo, la ministra dejó claro que “ya no hay motivos para la huelga”. Sin embargo, esta tardanza en aplicar las medidas es lo que mantiene a las asociaciones remisas al acuerdo, además de que no tienen claro cómo se aplicarán esas bonificaciones ni en qué porcentajes para el Estado y las distribuidoras.

El Gobierno también se ha comprometido a adelantar la aprobación de otra reclamación histórica de los transportistas: la devolución mensual del combustible profesional en lugar de trimestral como está actualmente, yendo más allá de los compromisos asumidos en los acuerdos de diciembre de 2021.