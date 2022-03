La falta de suministro de carbón deja al borde del parón la central de As Pontes

La central térmica de As Pontes, propiedad de Endesa, está a punto de tener que detener la generación eléctrica ante la falta de suministros, según han indicado a este diario fuentes de Endesa Noroeste. La central tiene varadas en el puerto de Ferrol 82.000 toneladas de carbón necesarias para alimentar la planta coruñesa. Las mismas fuentes aseguran que la central tiene “las reservas justas” y que no podrá aguantar mucho más. “Estamos al borde del parón inminente si no cambia ya la situación en las próximas horas”, aseguran.

A la falta de carbón se une, además, la de caliza, urea y fuel, necesarios para la limpieza y el tratamiento de gases y la absorción de CO2. Todo se debe a que el puente de camiones que alimenta la central lleva demasiadas jornadas sin operar a consecuencia de la huelga del transporte por carretera.

As Pontes, la central térmica más grande de España, está operativa desde el lunes 22 de noviembre cuando activó uno de los cuatro grupos de generadores, lo que supone inyectar al sistema eléctrico español cada día 350 megavatios de los aproximadamente 30.000 que se demandan.

La térmica de Endesa, cuya vida útil concluyó el 30 de junio y que está a la espera de los trámites de cierre, sigue operativa en tanto la compañía no reciba la confirmación administrativa de su cierre, algo que no prevé hasta finales de este año o principios del próximo.

Parón en las asturianas de La Pereda y Soto

De parar, la planta coruñesa se unirá a las asturianas de La Pereda y Soto. En el caso de la planta de la estatal Hunosa en Mieres el problema es la falta de caliza, uno de los componentes de la mezcla que se emplea para quemar el carbón ya que La Pereda se abastece de carbón del pozo Nicolasa, propiedad también de Hunosa.

Por su parte, EDP ha parado el grupo 3 de la térmica de Soto de Ribera por la falta de carbón aunque mantiene operativos los dos ciclos combinados.

Estos parones en las térmicas se harán notar en el muy tensionado precio de la electricidad, según indican fuentes del sector.