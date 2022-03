Esta es la mejor tarifa para ahorrar en la factura de la luz

Precio fijo las 24 horas : Si un cliente decide contratar esta tarifa, esta persona tendrá el mismo precio durante todo el día, por lo que no tendrá que preocuparse de cuál es el periodo más económico o no para consumir este bien. Aunque esta posibilidad prioriza la tranquilidad de no depender de horarios, esto puedo suponer un pequeño incremento en la factura.