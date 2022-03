Los transportistas convocantes de la huelga la mantienen tras reunirse con el Gobierno

La huelga de transportistas no ha terminado. Pese al acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano de representación del sector, la Plataforma por la Defensa del Transporte, convocante de los paros y que no forma parte de este órgano, ha confirmado esta misma tarde que las movilizaciones se mantienen tras reunirse con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Su presidente, Manuel Hernández, ha explicado a los medios tras el encuentro, que se ha prolongado casi dos horas, que el Ejecutivo no les ha dado garantía de que puedan volver a trabajar desde el mismo lunes sin perder dinero. Y eso, ha asegurado, no es admisible para la Plataforma.

Hernández ha explicado que el ministerio se ha comprometido a presentarles en un plazo de dos o tres meses un borrador de la ley donde se recoja la imposibilidad de contratar el transporte a pérdida. Se trataría de un anticipo de uno de los puntos acordados entre el Gobierno y el CNTC para ayudar al sector. Según lo pactado, Transportes presentará antes del 31 de julio al CNTC un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector, para posteriormente presentarlo al Consejo de Ministros. Sin embargo, para Plataforma no es suficiente. Hernández ha trasladado a la ministra la necesidad de articular algún tipo de medida transitoria a través de un decreto-ley o figura similar que permita garantizar a los transportistas no perder dinero por trabajar hasta que la ley se apruebe definitivamente. Porque, según ha dicho, “la situación del sector es caótica”. Pero Hernández ha asegurado que Sánchez le ha trasladado que “no ve posible aprobar un decreto-ley transitorio”. Por este motivo, “y muy a nuestro pesar, seguimos con el paro”, ha dicho el presidente de Plataforma.

Minutos después de la comparecencia de Hernández, la ministra de Transportes ha asegurado en declaraciones a La Sexta que todas las reivindicaciones que le ha planteado la Plataforma “están recogidas en el acuerdo” cerrado con las grandes patronales. El problema, ha asegurado, es que la redacción de cualquier ley o normativa “requiere de un trabajo y lleva tiempo” y eso impide adoptar cualquier medida transitoria como la planteada por los convocantes de la huelga. Sánchez ha asegurado que tienen “identificado el problema” que tiene el sector sobre la necesidad de tener asegurada una rentabilidad. Pero también ha añadido que necesitan tiempo para abordarlo. Y ese tiempo son los meses que recoge el acuerdo.