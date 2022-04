Telefónica alza el vuelo en el parqué

Una de las quejas recurrentes de Telefónica es que su valor en bolsa no refleja, a juicio de sus directivos, el valor real de la compañía. Una frustración que llevan años arrastrando, pero que el arranque de 2021 está, como poco, suavizando. Y es que la compañía de telecomunicaciones española ha experimentado un arranque de año más que bueno en los mercados. Desde enero, sus acciones se han revalorizado casi un 30%, hasta cerrar ayer en los 4,94 euros, y están llamando ya a las puertas de los 5 euros. Los títulos de Telefónica se han visto aupados por la fortaleza del real brasileño, uno de sus principales mercados; y la potencial consolidación del mercado español después del anuncio de fusión entre Orange y MásMóvil. Un proceso del que Telefónica sería una de las principales beneficiadas si conduce a una consolidación de los precios, ahora sometidos a una salvaje guerra entre las muchas operadoras que hay en el mercado español.

A tenor de los analistas, los títulos de Telefónica están incluso en condiciones de superar los 6 euros. Un reciente informe de Bank of America sitúa el precio objetivo de sus acciones en 6,3 euros, lo que le otorga todavía un potencial de revalorización del 32%. La entidad financiera americana ha destacado en su análisis que el contexto geopolítico actual podría llevar a un crecimiento de la exportación de materias primas por parte de Latinoamérica para sustituir a Rusia y Ucrania, lo que se traduciría en mayor fortaleza en las economías en las que el operador está presente. De hecho, Bank of America ha modificado su estimación de resultado operativo de explotación (Oibda) al alza con un 2,6% para 2022 y ha destacado la fortaleza de la firma en Brasil con la compra de Oi, que aportaría otro 2% al Oibda, así como las rápidas sinergias mostradas en Reino Unido. En este país, su filial se ha fusionado con Virgin Media y Virgin Mobile después de un intento de venta a Hutchinson tumbado por la Comisión Europea y de que se especulara con su posible salida a bolsa. La nueva compañía, Virgin Media O2, ha aportado 969 millones de libras (1.161 millones de euros al cambio) en dividendos a Telefónica. Bank Of América ha destacado también el retorno al crecimiento de Telefónica Alemania y la mejora de la operativa en los mercados no estratégicos de Latinoamérica.

Más respaldos

El banco americano no es el único, sin embargo, que aprecia fortalezas en Telefónica que apoyen esta escalada de sus acciones. El analista de IG Markets Diego Morín ha trasladado a Europa Press que la compañía de telecomunicaciones se ha beneficiado de la rotación de cartera a valores defensivos por parte de los inversores. En este sentido, Telefónica se beneficia de contar con un 88% de su deuda a tipos de interés fijos, lo que le protege de cara a un posible aumento de tipos de interés.

Morín considera que Telefónica ha consolidado un “nivel importante” como son los cuatro euros y ha destacado que los cinco euros son “una resistencia importante”, pero considera factible que los títulos lleguen a 5,3 euros si se mantienen en los valores actuales.

Por su parte, Joaquín Robles, analista de XTB, asegura que el optimismo despertado en el sector de las telecomunicaciones ante una regulación más laxa podría impulsar la acción, que se beneficia de la reducción de deuda, por encima de esta resistencia. No obstante, también advierte de que deberá convivir con unas menores perspectivas de crecimiento y la mayor inflación de las últimas cuatro décadas para lograrlo.

Desde eToro estiman, en línea con Bank of America, que puede llegar a los 6 euros este año. Su portavoz, Javier Molina, asegura que “el mercado se da cuenta de que Telefónica ha hecho un esfuerzo en diversificación de negocio [aspira a posicionarse como referente aportando soluciones en la parte tecnológica, en blockchain o metaverso] y reducción de deuda en un entorno en el que el tipo de cambio ha tenido lastrada la cotización de Telefónica durante muchos años debido a la depreciación de la libra esterlina y el real brasileño”. Además,