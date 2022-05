Calviño acusa a las gasolineras de hinchar los precios y amenaza con retirar el descuento de 20 céntimos

35 días después de que el Gobierno aprobara la bonificación de los 20 céntimos para aliviar los precios disparados de los combustibles, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, amenaza con retirar esta ayuda si operadores y distribuidores elevan los precios para absorber el descuento. Por ello, ha advertido de que están analizando qué medidas del decreto están siendo más eficaces a la hora de valorar una posible prórroga. “Si vemos que alguna medida hace que se mantengan los precios porque los operadores están absorbiendo la ayuda, no seguiremos con ella”, explicó en declaraciones a RNE.

Aunque no confirmó que las gasolineras estuvieran empleando prácticas fraudulentas para enjugar la bonificación al combustible, hinchando los precios deliberadamente, la ministra no ha querido desvelar el alcance de esta situación, pero ha avisado de que “está siguiendo muy de cerca el mercado de carburantes”, igual que el mercado eléctrico. En este sentido, no quiso confirmar si estaría en peligro la prórroga del decreto anticrisis más allá del 30 de junio o incluso la propia bonificación al combustible. “Se analizarán qué medidas del decreto están siendo más eficaces a la hora de valorar una posible prórroga”.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad” de las empresas energéticas, para que “arrimen el hombro” y rebajen el precio de la electricidad. Llegados a este punto, la ministra levantó su dedo acusado contra una “compañía eléctrica” que no está colaborando con el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los datos necesarios para contribuir a la inclusión del precio de la luz del mercado libre en el cálculo mensual de la inflación. “El IPC tiene una sobreponderación del precio del gas, para poder adaptar el IPC y que realmente refleje el precio de la electricidad. Por eso necesitamos los datos de las compañías eléctricas. Llevamos meses tratando de tener esos datos detallados y todavía hay una compañía que no ha dado los datos”, aunque no se atrevió a citarla directamente. Por contra se limitó a instar a las compañías energéticas “con un papel estratégico”, a que rebajen los precios de la luz y los carburantes y que el IPC refleje bien los precios reales. “Es lo que los españoles esperan de su Gobierno y también de las empresas”.

Calviño ha puesto en el punto de mira a las gasolineras FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Calviño ha advertido de que el Gobierno utilizará “todos los instrumentos disponibles” para que las empresas no frenen las bajadas de precios y, de hecho, ha recordado que ya se ha instado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a “investigar cualquier posible conducta” que pueda estar impidiendo que bajen los precios.

En relación con el tope al precio del gas en el mercado ibérico, Calviño espera que pueda aprobarse esta medida en el Consejo de Ministros del próximo martes una vez se perfiles todos los detalles de la propuesta con Portugal y se reciba el visto bueno de Bruselas.

Calviño ha pronosticado que la inflación empezará a bajar en la segunda mitad del año, aunque ha advertido de que “el golpe de Ómicron en Shanghai y el cierre de su puerto puede “retrasar” unos meses estas previsiones. “Si los barcos no pueden venir desde China se puede producir un alza de los costes del transporte y una restricción de los suministros. Se notará entonces unos meses más tarde, pero se notará. Nosotros estamos intentando bajar la inflación lo antes posible con el tope al precio del gas o la rebaja del combustible”.

Lo que sigue sin plantearse es una rebaja de impuestos, como como sigue reclamando el PP. Calviño ha recordado que el Ejecutivo ya ha bajado los impuestos a la energía, a lo que el PP, “por cierto, votó en contra”, ha recordado. “Estamos bajando impuestos donde es más eficaz, pero claramente una rebaja generalizada de impuestos no resuelve la inflación, sería como echar gasolina al fuego en este momento y nos generaría un problema a largo plazo que llevaría a un recorte de los servicios públicos. Por eso no lo recomiendan los organismos internacionales, porque no es lo adecuado ni a corto ni medio plazo y el PP lo sabe muy bien. Son propuestas que tratan de desviar la atención de lo que ahora mismo tenemos entre manos: frenar la inflación y seguir apoyando a familias y empresas”.