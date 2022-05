Perlas de sol para preparar un bronceado perfecto

En la sección de Perfumería y Cosmética del supermercado valenciano encontramos siempre productos que llaman la atención, ya sea por su precio, sus beneficios o por ser ediciones limitadas que duran poco tiempo en el super y queremos hacernos con ellas antes de que las retiren de los centros. Este departamento es uno de los más visitados y solicitados y sus estanterías no dejan de sorprendernos. Los productos de Mercadona , ya sean para el cuidado de la piel, el cabello o cualquier tipo de cosmético arrasan según salen a la venta y este producto que llega a los estantes cada vez que hace buen tiempo no iba a ser para menos. Las perlas de sol de Mercadona son el artículo ideal para preparar un bronceado perfecto de cara al verano.

Cuando llega el buen tiempo seguro que te apetece tomar el sol, solo tenemos que ver las calles, plazas y jardines estos días, aprovechar sus beneficios y conseguir el mejor bronceado. Pero todos debemos ser conscientes de que antes necesitamos preparar la piel después de un largo invierno.

Nutricosmético que te ayuda desde dentro

Las perlas de sol de Mercadona son un nutricosmético que se considera la mejor opción para preparar la piel de cara al verano y conseguir ese moreno que tanto nos gusta. Estas perlas de sol con un complemento alimenticio con beta-caroteno, luteína y cobre. Su característica principal es que prepara tu piel para la acción del sol y te ayudan a conseguir un bronceado intenso. Lo que hace este nutricosmético es que estimula la melanina, el pigmento natural que protege la piel contras los efectos de los rayos ultravioleta de la luz solar y es responsable de su bronceado.

Perlas de sol FOTO: Mercadona

Las perlas de sol contienen una serie de ingredientes muy beneficiosos para tu piel. La luteína es uno de ellos, ésta ayuda a prevenir el envejecimientos celular. El omega 3 es un ácido graso que nos protege frente a la radiación UV (eso no quiere decir que sustituye a las cremas de protección solar). El beta-caroteno es otro de los ingredientes de estas perlas. La provitamina A estimula la creación de melanocitos. El cobre se usa para una pigmentación más unificada y homogénea. Por último dos de las vitaminas más importantes como son la C y la E. La vitamina C fomenta la formación de colágeno y la E previene el envejecimiento celular.

El modo de uso de estas perlas de sol es muy sencillo. Se recomienda la ingesta de una cápsulas al día, preferiblemente por la mañana. Estas perlas están recomendadas para comenzar a tomarlas un mes antes de la exposición solar, durante la misma y hasta un mes después. No se debe superar la dosis diaria expresamente recomendada y por supuesto no debe ser consumido por niños. Además el consumo excesivo de este artículo puede producir efectos laxantes.

Si estás dispuesto a que este año no te pille el sol y quieres tener tu piel preparada seguro que estas perlas de sol son tu solución.