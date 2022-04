Mercadona tiene el sérum con la vitamina que necesitas de cara al buen tiempo

Desde luego la cadena valenciana de supermercados propiedad de Juan Roig sabe que parte de su éxito en ventas es tener a la venta en sus supermercados productos de buena calidad a precios más que competitivos, y si eso lo descubrimos en sus productos alimenticios, también podemos decir lo mismo de sus artículos a la venta en su sección de Perfumería y Cosmética. De hecho Mercadona no tiene competidor en esa clase de productos y hasta las “influencers” han caído rendidas a sus pies.

La cadena de supermercados valenciana tiene a la venta un sérum de vitamina C que será el indispensable de muchos en esta ansiada primavera, ya que su potenciador de vitamina C 20% es uno de los secretos beauty más vistos en las cuentas de las redes sociales de las expertas en belleza. Aplicada sobre la piel, la vitamina C, en la concentración y presentación adecuadas, es el verdadero secreto antiedad de las pieles luminosas, elásticas y uniformes.

El Potenciador Vitamina C 20 % de la gama Antiox FOTO: Mercadona

Sérum de vitamina C

La capacidad de renovación de la piel se ralentiza con el paso de los años. Las arrugas, las manchas y la pérdida de luminosidad son solo algunos de los signos visibles de este envejecimiento que comienza, habitualmente, alrededor de los veinticinco años. Por suerte, existen activos cosméticos que protegen la piel del daño causado por los radicales libres y que estimulan la síntesis de colágeno. Uno de ellos es la vitamina C, el activo más buscado durante y tras la pandemia que, aplicada sobre la piel, promete unos resultados visibles desde la primera aplicación.

Una de sus mayores aportaciones es que contribuye a la síntesis de colágeno, ayudando así a alisar la piel y a combatir las arrugas. Además, actúa sobre la enzima precursora de la melanina, ayudando a unificar el tono de la piel y aportando una increíble luminosidad a la misma. Las mejores concentraciones de vitamina C en los cosméticos oscilan entre el 15 y el 20 %. La Perfumería de Mercadona, siempre atentas a las últimas tendencias del mercado, tiene en su lineal el cosmético con vitamina C más buscado del momento. Se trata del Potenciador Vitamina C 20%, un tratamiento que estimula la renovación celular de la piel para combatir las arrugas, las manchas y la pérdida de luminosidad del rostro.

El Potenciador Vitamina C 20 % de Mercadona FOTO: Mercadona

Su fórmula intensiva, de gran eficacia, seguridad y nivel de tolerancia, está basada en una combinación de tres derivados estables de vitamina C: el ácido ascórbico, encargado de conseguir un efecto flash inmediato de luminosidad; el ascorbil glucósido, reconocido por su propiedad antiedad; y el etil, con propiedades despigmentantes y antiedad. La sinergia final se consigue al incorporar extracto de regaliz, ácido ferúlico y ergotineína, activos con propiedades antoxidantes y calmantes consiguiendo que nuestro rostro obtenga ese efecto glow que tanto buscamos.

Uno de los grandes atractivos de este tratamiento es su presentación, ya que la vitamina C es un principio activo delicado que conviene preservar del aire y de la luz. Cada caja contiene 5 ampollas de 3 mililitros. Con una textura ligera libre de aceites, el potenciador tan solo tarda unos segundos en ser absorbido por la piel. Además, se trata de un formatocómodo y práctico ideal para viajar.

El precio es otro de sus grandes alicientes , ya que solo cuesta 6 euros la caja y el resultado te dejará asombrado.