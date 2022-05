Edison lanza una empresa para impulsar la descarbonización en empresas y entidades públicas

El cambio climático supone uno de los principales problemas de la sociedad actual, lo que ha llevado a Europa a establecer una serie de objetivos para reducir las emisiones de Co2 y la descarbonización en el territorio, combatiendo así la emergencia climática existente.

En este sentido, a través de los objetivos de Green Deal, para 2030 deberán reducirse el 55% de estas emisiones en Europa, lo que le convertirá en el primer continente climáticamente neutro para el segundo semestre de 2050.

Para poder lograr estos objetivos se requerirá una contribución significativa del tejido empresarial, como la compañía de energía más antigua de Europa, Edison, la cual ha lanzado este miércoles Edison Next. Esta empresa ha sido creada con el objetivo de ofertar servicios y productos para ayudar a la industria, la administración pública y el sector terciario en su senda de transición ecológica y descarbonización, aprovechando una plataforma de servicios, tecnologías y experiencia para así convertirse en un “jugador de referencia en España e Italia”, reconoce Giovanni Brianza, director ejecutivo de Edison Next.

La compañía está presente en Italia, España y Polonia con más de 3.500 trabajadores, sirviendo a más de 65 emplazamientos industriales, 2.100 estructuras públicas y privadas, así como actividad en 280 ciudades, poniendo un “gran abanico” de servicios al cliente.

“Hoy, con Edison Next estamos acelerando los servicios energéticos y medioambientales, uno de los pilares clave de nuestra estrategia, junto a las fuentes de energía renovables y el uso eficiente del gas natural, para la generación de energía y el transporte de mercancías pesadas, así como en servicios innovadores para clientes residenciales. Todo ello respaldado por un importante plan de inversiones, que supone una contribución concreta a los exigentes objetivos de descarbonización de la UE”, sostiene el director ejecutivo de Edison, Nicola Monti.

Papel de España en la descarbonización

En este contexto, para lograr los objetivos de la Unión Europea, en el periodo 2022-2030, en España se espera que las inversiones totales alcancen los 50.000 millones de euros para la transición energética, de los cuáles 34.000 podrían ser “atacados” por Edison Next, siendo 19 millones para la industria, 11 para servicios y los cuatro restantes para la administración pública.

En este sentido, el desarrollo de Edison Next contempla unas inversiones hasta 2030 que ascenderán hasta los 2.500 millones de euros, de los cuáles, 300 millones de euros irán destinados al sector español de servicios energéticos con el objetivo de llegar a una Ebtida de 65 millones. “Vamos a invertir en todas las tecnologías para llegar a atender la descarbonización”, asegura Iñigo Bertrand, consejero delegado de Edison Next España.

Asimismo, Edison Next ha finalizado la adquisición de Citelum, operador de alumbrado público que cuenta con una amplia presencia en todo el territorio italiano y español, siendo el segundo operador más importante de Italia y el quinto de España. En España, Edison Next también ha tomado el control de Sistrol, una empresa digital que opera en el mercado de servicios energéticos para el sector terciario, lo que supone un paso “fundamental” para poder entrar en el sector terciario en el cual tenían una presencia “muy limitada”.

En la actualidad existe un gran “abanico de soluciones” que dependen de tres variables que están cambiando continuamente: los precios de las materias primas, de la regulación que se incentiven más o menos y de la propia tecnología. En este sentido, Bertrand sostiene que se deberá encontrar “la receta” que combinando tecnologías como el hidrogeno o biometano, entre otras, aporte la mejor solución al problema de cada industria, empresa o administración pública.

“Nuestro negocio está en dar servicio a los clientes finales, tanto públicos como privados y tanto en sector terciario como el industrial y seguirá concentrado en ayudarles a reducir su huella de carbono y su factura energética”, asevera Bertrand.

No obstante, el sector doméstico ha quedado descartado ya que hace falta una “masa crítica y un volumen de clientes” que la compañía por el momento no tiene. “No lo descartamos a medio plazo, pero no es el foco donde nos vamos a centrar ahora”, afirma el consejero delegado de Edison Next España.

Por su parte Bertrand afirma que la propuesta ambiciosa de la Unión Europea de realizar la transición energética en apenas diez años es una “obligación para todos”, lo que requiere un esfuerzo colectivo por parte de la Administración Pública, de las empresas privadas así como de los ciudadanos. “Lo que aspiramos a poder ayudar a nuestros clientes a lograr esa metas y contribuir a los objetivos que nos hemos marcado, que es un desafío gigantesco”, sentencia Bertrand.