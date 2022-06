De récord en récord: el precio de los carburantes no da tregua y supera la frontera de los 2 euros por litro

De récord en récord y tiro por que me toca. El precio medio de los carburantes en España sigue sin alcanzar su techo y supera ya la barrera sicológica de los dos euros. Y lo ha hecho tanto en la gasolina como en el gasóleo, con nuevo récord histórico que se ha “tragado” la totalidad de la subvención de 20 céntimos por litro que entró en vigor el pasado mes de abril. Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio del litro de gasolina se ha situado esta semana en los 2,117 euros, tras registrar una subida del 3,36% con respecto a hace una semana. En el caso del diésel, el precio medio del litro ha registrado un alza del 4,54% en la última semana, para superar por primera vez en la historia la el listón de los dos euros (2,003 euros).

Ese importe medio incluye los impuestos, pero no refleja el descuento que entró en vigor desde el pasado 1 de abril. Contando con esa subvención, el precio del litro de gasolina sería así ya casi 10 céntimos más caro que en la última semana de marzo (1,818 euros), antes de que se comenzará a aplicar el descuento, con lo que el encarecimiento registrado por este carburante desde entonces ha hecho desaparecer totalmente la ayuda. El precio sale aún peor parado si la comparativa se hace con respecto a hace un año, ya que el precio medio del litro se ha encarecido un 55,7%.

En el caso del diésel, el precio medio del litro ha registrado un alza del 4,54% en la última semana, para superar por primera vez la el listón de los dos euros (2,003 euros). Al aplicar la bonificación, su importe sería apenas unos tres céntimos inferior al precio que marcaba a finales de marzo, con lo cual, la incidencia de la ayuda estatal también ha quedado en nada. Con estos datos, el gasóleo es esta semana un 64% más caro que hace un año.

El despegue de ambos carburantes en el precio final que consumidores y profesionales pagan en las estaciones de servicio durante el último año ha provocado que llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina supera ya los 105 euros, mientras que hacerlo en un vehículo diésel se queda al borde de los 100 euros. Esto supone pagar casi 25 euros más que en enero de este año. Pese a que la bonificación no ha servido para que se pague menos que cuando entró en vigor, al menos ha servido para rebajar el coste por depósito de casi 11 euros por repostaje.

Al menos hay un consuelo para los conductores, que el precio de ambos carburantes en España -una vez aplicado el descuento- se mantiene por debajo de la media europea, situada en 2,042 euros el litro para la gasolina y 1,981 euros para el gasóleo. No así en el caso de que no se aplique la ayuda. En ese caso, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene al mismo nivel que la media de la Unión Europea (2,042 euros el litro), aunque por debajo de la zona euro, con un precio medio de 2,097 euros. No pasa así con el gasóleo, cuyo precio en las gasolineras españolas es superior al de la media de la UE, que es de 1,981 euros, aunque está por debajo de la de la zona euro, con un precio de 2,029 euros.

Los importe de los combustibles mantienen una senda al alza desde el mes de febrero por incidencia directa de la guerra de Ucrania y siguen sin alcanzar su techo. Por tanto, el precio final se ha encarecido en los primeros cinco meses y medio del año un 30% en el caso de la gasolina y un 34 % en el gasóleo.