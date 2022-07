Caos en los nuevos ERTE: el SEPE no puede pagar porque no tiene el sistema necesario

El Sindicato Profesional de Viajes (SPV), mayoritario en las agencias de esta actividad, ha presentado una denuncia ante el defensor del pueblo por el “mal funcionamiento” de la Administración al gestionar el nuevo Mecanismo Red de flexibilidad y estabilización del empleo en el sector, los conocidos como nuevos ERTE. Los trabajadores acogidos a estos expedientes no están recibiendo sus prestaciones porque el SEPE, según les ha reconocido, “no dispone de medios” para tramitar estos expedientes.

Junto con esta queja, han enviado un escrito a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en el que les informa de que los trabajadores afectados por ERTE del Mecanismo RED, “habiendo presentado toda la documentación exigida, deberían haber recibido este ingreso en la nómina de junio”, algo que “no se ha producido”. Por tanto les emplaza a que resuelvan de inmediato la situación para que los trabajadores del sector “puedan cobrar las prestaciones que les corresponden”, así como para que “no suponga una pérdida de sus derechos de protección al desempleo acumulados”.

También les han hecho saber la respuesta dada por el SEPE para justificar estos impagos. “El Servicio de Empleo no dispone de los sistemas informáticos necesarios para tramitar estos expedientes”, por lo que “no hay ninguna posibilidad de los trabajadores reciban la prestación correspondiente al mes de abril en la nómina del mes de junio”. También han apuntado que, desde las mismas delegaciones de Empleo han indicado “verbalmente” que no hay previsión de solucionar este asunto y que, previsiblemente, no podrán recibir las prestaciones de los siguientes meses.

El objetivo de SPV es que los trabajadores del sector turístico afectados por los impagos del mecanismo “puedan cobrar las prestaciones que les corresponden”, así como que las prestaciones de los trabajadores no supongan “una pérdida de sus derechos de protección al desempleo acumulados”.

El mecanismo, aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril, pretendía atender las necesidades excepcionales de naturaleza macroeconómica o sectorial que justifiquen la adopción de medidas de ajuste y protección temporal, así como inversiones de carácter público. Este mecanismo se aprobó a propuesta de Díaz y Escrivá. La activación de este mecanismo pretende proporcionar a las empresas flexibilidad para adaptarse al futuro e incentivar las acciones formativas mediante exoneraciones a la Seguridad Social para culminar el proceso de recuperación del sector. Las empresas que se adhieren tienen que presentar un plan de recualificación con acciones de formación para posibilitar la recolocación de los trabajadores en otro puesto dentro de la misma empresa, o bien en otras empresas. Las empresas tendrán una exoneración del 40% de las cotizaciones de sus trabajadores a Seguridad Social.

El ingreso de la prestación por parte del SEPE debería haberse producido “a los dos meses de haberse incluido en el ERTE correspondiente”, por lo que los primeros pagos deberían haberse percibido en las nóminas del mes de junio, “ingreso que no ha tenido lugar”, denuncian en SPV. Además, han criticado con dureza que las personas que han solicitado información sobre el estado de su prestación de diversas empresas y en todas las delegaciones provinciales del organismo de empleo han sido informadas de que, actualmente, el SEPE “no dispone de los sistemas informáticos para tramitar estos expedientes y que no hay ninguna posibilidad que reciban la prestación”. Para SPV, “esta situación está provocada claramente por un funcionamiento irregular de las administraciones públicas que han activado un procedimiento y no han previsto los medios técnicos para su tramitación y, lo que es más grave, no se han dispuesto los fondos necesarios para proceder a su pago”.