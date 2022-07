Así es como puede ahorrar en la factura de la luz estas vacaciones

Las vacaciones son ese momento ansiado por muchos trabajadores, ya que los ciudadanos pueden desconectar de las responsabilidades del día al día y disfrutar de tiempo libre, ya sea bien yéndose a la playa, a una segunda residencia en la montaña con temperaturas más llevaderas o simplemente en el propio hogar.

No obstante, durante los meses de verano, los españoles tienen que enfrentarse a numerosos gastos como llenar el depósito del vehículo para llegar al destino elegido, comer fuera de casa o incluso pagar una factura de luz que puede verse incrementada por la utilización de aparatos como ventiladores o aire acondicionado. En este sentido, es importante controlar el gasto energético, así como reducir al mínimo el coste de la factura de luz de la vivienda habitual para que no haya un “consumo fantasma” mientras no se esté en ella. Por tanto, desde la empresa comercializadora Gana Energía ofrecen una serie de recomendaciones para que los usuarios puedan ahorrar en el recibo eléctrico haciendo un consumo responsable y eficiente.

Apagar los aparatos de la vivienda actual

El consumo fantasma es uno de los principales temores de los propietarios de una vivienda, ya que este es el gasto energético que generan los aparatos conectados a la red que no están siendo usados, el cuál puede suponer alrededor del 12% de la energía del hogar.

Por tanto, para evitar el consumo en stand by, es necesario desenchufar de la red todos los electrodomésticos como televisión, ordenadores o incuso cargadores del móvil. En el caso de que se vaya a pasar una larga temporada fuera, es conveniente desconectar todos los electrodomésticos que no tengan que tener un funcionamiento continuo e incluso la nevera si se vacía previamente.

Usar ventiladores y controlar el aire acondicionado

El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos que más eleva el recibo eléctrico durante el verano, por tanto desde Gana Energía recomiendan priorizar el uso de ventiladores para refrescar las estancias de la casa de una forma más sostenible reduciendo el gasto de energía hasta en un 90%.

Si se hace uso de aire acondicionado, es necesario que este aparato tenga un buen mantenimiento y que se regule en una temperatura idónea entre los 24 y 26 grados, con el objetivo de que la calidad del aire sea óptima y el precio de la factura sea menor.

Hacer uso de luz natural y ventilación

Dado que en verano se tienen muchas más horas de luz que en otra época del año, ya que los días son más largos, este es un buen momento para reducir el consumo de la luz artificial.

Sumado a esto, existen otras medidas que pueden crear una temperatura agradable en el interior de la vivienda e incluso conseguir un ahorro en la factura a final de mes como ventilar la casa en las horas de menor temperatura, bajar las persianas durante las horas más calurosas o incluso instalar toldos en las ventanas.

Escoger la tarifa de luz adecuada

Pese a que las medidas previas pueden ayudar a reducir el uso de energía, el mayor ahorro se puede obtener eligiendo la tarifa de luz adecuada que se adapte mejor al consumidor y a sus necesidades. En este sentido, una de las maneras de optimizar la factura de la luz es ajustar la potencia eléctrica contratada.

Asimismo, se debe tener en cuenta si los contratos tienen incluidos servicios adicionales como el mantenimiento o el seguro de pago, de los que se puede prescindir en una segunda vivienda, y las cuales encarecen la factura.