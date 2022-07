“Otoño caliente” para unas pymes ya malheridas

Habrá tregua en verano, pero lo que vendrá luego será un otoño caliente, con muchas curvas para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Así lo indican los Gestores Administrativos. «Tengo muy claro que la gente necesita descansar, llevamos muchos meses muy tensos y hay que procurar relajarse. Pero se va a tratar de un corto periodo de falsa calma; llegará el otoño con incrementos de los precios, intereses crecientes, rentabilidades bajas, fondos y ayudas que no llegan a las pymes, problemas de abastecimiento…», ha remarcado hoy el presidente de los Gestores, Jesús Santiago Ollero.

Santiago ha desgranado los problemas que atraviesan estas compañías, empezando por las ayudas estatales. El presidente de los Gestores aseguró que no se entiende que se sigan estableciendo nuevos periodos para ampliar plazos con los créditos ICO si no es porque existe una fuerte presión sobre la liquidez de las pymes. «No es sostenible que nos digan los bancos que las pymes no están solicitando las ampliaciones con que se sigan abriendo nuevos períodos para ampliar los plazos y cuando todos los agentes están de acuerdo con la existencia de graves problemas de liquidez que asolan a los pequeños negocios», aseguró. Abundando en la cuestión del soporte, Santiago reclamó que se replantee el reparto de los Fondos Europeos para que alcancen los objetivos que deberían perseguir.

El presidente de los Gestores resaltó las dificultades de los pequeños negocios para recuperar los niveles de ingresos y de rentabilidad previos a la pandemia. Un problema que afecta a todo el tejido empresarial español. Las compañías registraron un incremento del 70,5% en su beneficio ordinario neto en el primer trimestre del año actual respecto al mismo periodo del año pasado, un aumento muy superior al registrado en 2021 (8,1%). Así se refleja en la información de la Central de Balances Trimestral (CBT) publicada ayer por el Banco de España. No obstante, el resultado ordinario neto de las empresas financieras entre enero y marzo se encuentra todavía por debajo (un 25,6%) del nivel previo a la pandemia.

A los problemas para recuperar sus ingresos y su rentabilidad que hay que sumar, en el caso de las pymes, el sobreendeudamiento de muchas de ellas y el incremento de los costes, lo que genera la caída de la rentabilidad que ya reflejaba el barómetro de abril de los Gestores Administrativos. En él, se indicaba que el 70% de pymes y autónomos obtienen en lo que va de año menor rentabilidad que el pasado ejercicio.

Mercado laboral: 100.000 suspensiones de contratos

Los Gestores tampoco ven con tanto optimismo como el Gobierno la evolución del mercado laboral. Santiago advirtió de que la caída de los trabajadores en ERTE al acabar el plazo de los expedientes por coronavirus hasta los 21.000 trabajadores actuales, se ha visto contrarrestada con las 100.000 suspensiones de contratos entre marzo y abril de este año. El alto porcentaje de empleo público o la cantidad de contratos fijos discontinuos y los fijos a tiempo parcial son otros de los indicadores que no permiten aun asegurar que la reforma laboral ha sido un éxito, según los Gestores. En opinión de Santiago, «esperemos a final de año para hacer una valoración más objetiva. En todo caso, lo que percibimos a pie de calle es que los pequeños empresarios están preocupados con la reforma y que la subida del SMI de los dos últimos años les ha supuesto un fuerte crecimiento de los salarios, así como abortar nuevas contrataciones previstas».