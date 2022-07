Consumir menos gas

La vicepresidenta cuarta para la transición ecológica, Teresa Ribera, ya ha tenido que matizar su categórica frase de la semana pasada según la cual “pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni de luz en sus casas” el próximo invierno. Por mucho tono desafiante hacia la UE que pusiera a sus palabras, nuestra ilustre ministra no ha tenido más remedio que aceptar, “a regañadientes”, que como mínimo vamos a tener que hacer un ajuste y reducir el consumo entre un 7 y un 8 por ciento, en el mejor de los casos, y siempre que la situación no empeore porque Europa deje de recibir el cien por cien del gas que hoy le compra a Rusia. Un 8 por ciento no es una cantidad menor, y evidentemente afectará tanto a las familias a como a las empresas, pues unos y otros somos los beneficiarios de este preciado combustible fósil.

En el debate sobre el gas llama la atención que Europa insista en que la crisis de desabastecimiento se va a producir porque “Rusia cortará el gas”, cuando la realidad es que, en efecto, Moscú podría cortar el gas pero como consecuencia de que Europa deje de pagarlo, o porque las sanciones implican no consumir gas ruso, en beneficio del norteamericano, mucho más caro. O a cuento de que no se le devuelva arreglada una turbina que está ahora en Alemania. A Putin lo que le interesa es vender mientras más gas a Europa mejor, pues así financia su maldita guerra. No le conviene cortar el grifo, aunque sí lo tiene que hacer, lo hará.