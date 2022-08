Uno de los documentos necesarios para conducir es, valga la redundancia, el carnet de conducir. No solo sacártelo, sino también se necesita llevarlo encima cuando lleves el mando del coche. Vigente en España desde septiembre de 1900 y cuya finalidad es acreditar que se está en posesión de la pertinente licencia para dirigir vehículos, olvidarse de llevarlo encima y no poder mostrarlo en un control policial, supone multa. Pero llevarlo caducado, también.

Por corto que sea el desplazamiento, siempre debe estar en nuestros bolsillos y, por supuesto, en vigor. Ya sea por tu propio pueblo, en una ciudad o en carretera, tenerlo caducado de apenas unos días no es excusa suficiente para poder conducir sin tener el carnet en regla.

La Dirección General de Tráfico (DGT) no avisa ni alerta sobre cuándo te caduca el permiso de conducir, es algo que va en el documento y, por tanto, debes tener tú constancia de ello. Así, si se te pasa la fecha, no te acuerdas o se te olvidó pedir cita para renovar el carnet de conducir, te enfrentas a una cuantiosa multa en el caso de que te paren los agentes de la autoridad y te pidan la licencia. Aunque no conlleva la detracción de puntos, la sanción económica que implica conducir con el carnet caducado es de 200 puntos.

En cambio, si no llevas el carnet encima porque te has olvidado de él, normalmente se zanja con una sanción de apenas diez euros.

¿Qué tengo que saber para renovar el carnet de conducir?

Para renovar el carnet, puedes hacerlo hasta tres meses antes de que caduque. No es necesario volver a hacer ningún examen, pero debes pedir cita en un centro médico autorizado o en las oficinas de Tráfico y someterse a las pruebas de aptitud psicofísica.

Además, debes tener el DNI o pasaporte en vigor, una fotografía el documento acreditativo del pago de la tasa correspondiente, que es de 24,34 euros si no concurren circunstancias especiales. Aunque lo renueves con antelación, tu nuevo permiso comienza a contar desde el día en que caduca el antiguo.

Por otro lado, la DGT indica en su página web que el nuevo permiso tarda aproximadamente un mes y medio en llegarte a casa. Así, mientras llega tu nuevo permiso, podrás circular durante tres meses con una licencia provisional, únicamente por España y durante tres meses. Si vas a conducir en algún país extranjero, deberás solicitar el Permiso Internacional en cualquier oficina y cumplir los requisitos pertinentes.