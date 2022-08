Cómo conseguir trabajo sin experiencia: estos son los consejos que debes seguir

Terminar la carrera universitaria o formación profesional no siempre es signo de felicidad. La persona graduada entra en el mundo laboral, y ahí, tiene que pelear con miles de personas para conseguir un trabajo estable, con un sueldo decente y haciendo lo que le gusta. Tres factores que difícilmente van de la mano, y a veces, no se obtiene ninguno de los tres. Y es que es muy común entrar en la eterna espiral en la que todos y todas hemos estado inmersos: no conseguir trabajo por no tener experiencia, pero no tener experiencia por no conseguir trabajo.

Encontrar un empleo adecuado es un reto, pero que sea el primero y no haber trabajado antes hace que el desafío sea aún mayor. Esa gente que se sienta identificada habrá pasado por procesos emocionales complejos debido a esta situación, en la que parece que es imposible salir por no conseguir que alguna empresa le dé la oportunidad de mostrar su talento. Aunque cada vez existen más compañías que son conscientes de las ventajas de contratar a jóvenes sin experiencia laboral, el porcentaje de las que exigen este requisito todavía es muy grande.

Para conocer cuál es el camino, se deben tener en cuenta varios factores que ayudarán a conseguir trabajar sin experiencia previa, más allá de enviar decenas de currículums cada día sin tener respuesta.

Claves para encontrar empleo sin experiencia previa