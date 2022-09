Estos son los trabajos online a los que puede acceder sin experiencia previa

La pandemia del coronavirus impulsó el teletrabajo alrededor del globo, haciendo que llegase a la vida de muchos empleados para quedarse, por tanto, cada vez hay más oportunidades para que las personas puedan llevar a cabo su trabajo desde cualquier lugar del mundo.

En este contexto, no es de extrañar que sean muchos los que quieran un trabajo remoto para poder llevarlo a cabo desde la comodidad de su hogar, a la vez que ganan un salario. Tal y como asegura Adecco, este tipo de trabajos online “no suelen exigir experiencia previa”, aunque las remuneraciones que tienen son “muy básicas”, por lo que si se quiere conseguir un sueldo notorio a final de mes, lo más probable es que se tengan que desempeñar varios de estos empleos a la vez. No obstante, pese a las remuneraciones, desde esta compañía de recursos humanos recalcan que estos empleos son “bastante sencillos”, además de no ser necesario el desplazarse a ninguna oficina y será el trabajador el que decida el horario laboral.

1. Micro trabajo

La persona que lleve a cabo este trabajo deberá desempeñar pequeñas tareas online cortas que estás retribuidas con algo de dinero. Son trabajos que consisten en iniciar sesión en el sitio web de una empresa y seleccionar tares, como simplemente hacer clic en un enlace. Un buen ejemplo de este micro trabajo es el sitio llamado “Mechanical Turk” de Amazon.

Asimismo estos empleos están disponibles en los servicios online de marketplace y los trabajadores ofrecerán tareas cortas por una tarifa fija; mientras que los compradores navegan por el mercado para encontrar personas que ofrecen los servicios que necesitan.

Las oportunidades de trabajo incluyen proyectos de crowdsourcing, en el que las empresa contratan a un “ejército” de trabajadores virtuales para realizar una pequeña parte de un proyecto más grande.

“Debido a que la tarifa es muy pequeña y la tarea lleva muy poco tiempo, el objetivo es realizar tantos micro trabajos como te sea posible. Sin embargo, debes ser consciente de las políticas de pago. Muchas empresas tienen un abono mínimo y, si no llegas a él, no recibirás tu dinero hasta hacerlo”, explican desde Adecco.

2. Jurado virtual

La digitalización ha llegado a todos los campos y también a los de la abogacía. En este sentido, los letrados a la hora de preparar un juicio crean jurados virtuales para conocer las respuestas que obtendrán en la sesión real. No obstante, no todas las personas son validas para este puesto, ya que los abogados buscan personas que coincidan con el perfil de los jurados potenciales de la vida real por lo que harán preguntas detalladas a los solicitantes.

“Recuerda que no debes revelar tu número de Seguridad Social ni facilitar tus datos bancarios. Si te decantas por este tipo de trabajos online, procura inscribirte en varias compañías para aumentar la probabilidad de que te seleccione como jurado virtual”, sostienen desde esta compañía.

3. Grabación de datos

La entrada de datos está en constante crecimiento en el mundo de los trabajos online. Por tanto, hay empresas que contratan a personas para proyectos de entrada de datos que suelen centrarse en la transcripción general básica, aunque en ocasiones es necesaria una experiencia adicional.

4. Testeador de páginas web o apps

Para llevar a cabo este empleo no es necesario tener grandes conocimientos digitales, ya que en muchas ocasiones, los desarrolladores de estas webs o apps buscan a principiantes.

Por tanto, en estos empleos se pide que el trabajador realice pruebas basadas en sus perfiles demográficos, como educación, conocimiento web, edad y uso de redes sociales. Después de llevar a cabo estas pruebas a los testadores se le harán preguntas o se le asignarán tareas como realizar comentarios online.

Las evaluaciones suelen llevar entre 15 y 20 minutos y el testador puede llegar a ganar 10 euros, cuantía que se entrega una vez que el cliente aprueba los comentarios del trabajador.

5. Comprobadores de motores de búsqueda

Este trabajo online requiere experiencia como título universitario o contar con idiomas (aunque no es excluyente), por lo que las retribuciones son más elevadas. La función de estos trabajadores consiste en examinar los resultados de búsqueda en Internet y ofrecer unos comentarios “sobre si son precisos, relevantes y libres de spam”, explican desde Adecco.

Para llevar a cabo este trabajo, el evaluador debe conocer la cultura actual de Internet, así como contar con unas buenas habilidades de comunicación.

6. Corrector

Este empleo está dedicado a aquellas personas “amantes de las letras y la gramática”, por lo que será importante superar una prueba antes de ser contratado o incluso contar con experiencia previa.

7. Asistente virtual

Estas personas desarrollarán las mismas funciones que un asistente de oficina aunque desde casa. Las tareas por norma general consisten en archivar y mantener registros, programar citas y eventos y contestar llamadas.