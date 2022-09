Los tipos de interés tocarán techo en el 2,5%, según el Banco de España

¿A qué velocidad deben aumentar los tipos de interés y hasta dónde para frenar la inflación en el medio plazo? El gobernador del Banco de España se ha lanzado hoy a la piscina y se ha atrevido a marcar una previsión sobre el tope máximo que deberían alcanzar los tipos de interés en la eurozona (ahora en el 1,25%) de acuerdo a los datos que maneja la institución bancaria. “La velocidad depende de la elevadísima incertidumbre que tenemos. Hay que ir analizando los datos sin preanuncios previos, porque no hay una solución clara”, ha comenzado explicando De Cos. Pero aunque “hay que ser prudentes, cuando la incertidumbre se concentra precisamente como consecuencia de la elevada inflación, hay que ser más agresivo”. Dicho esto, De Cos se ha preguntado ¿hasta qué máximos llegarán los tipos? “Nadie sabe donde llegará el tipo terminal, pero esto no significa que el BCE no pueda dar una indicación de hasta dónde se va a llegar”, ha dicho en su intervención en XXI Congreso de Directivos CEDE que se celebra hoy en Bilbao. Y el Gobernador del Banco de España se ha atrevido a dar un “rango terminal amplio” entre el 2,25% y el 2,5%. Ese 2,5% debería de ser el máximo que alcanzaría el precio del dinero para que la inflación quede en el entorno del 2% en el medio plazo (2024). “Debería de ser un compromiso que puede cambiar, pero considero que es una herramienta para reducir la enorme volatilidad que estamos sufriendo”, ha añadido.

De Cos ha identificado los focos de riesgo que podrían hacer saltar sus propias previsiones. El primero, la aparición de efectos de segunda ronda a consecuencia del alza de los salarios. “Las previsiones de inflación del BCE no incorporaran efectos de segunda ronda. El alza salarial pactada en convenio ronda el 2,5%-2,6%”. También ha señalado los posibles “desanclajes” de las expectativas de inflación, en referencia a las perspectivas que los agentes económicos tienen sobre dónde va a estar la inflación en el medio plazo. En este sentido, De Cos ha indicado que los mercados financieros “nos dan expectativas de inflación en torno al 2% en el medio plazo, pero es verdad que hay elementos de preocupación”.

En el mismo panel de intervenciones sobre el sector bancario, el presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, ha pedido también actuar de forma responsable y decidida ante la velocidad de los acontecimientos. “El sector financiero debe ser protagonista porque hoy sí cuenta con el músculo financiero para estar con las empresas y familias”, ha afirmado. Goirigolzarri ha desgranado los grandes retos que afronta el sector bancario. Para empezar, entregar rentabilidad por encima del coste de capital, “algo que no ha sido así en los últimos años” aunque ha advertido de que “la normalización de los tipos no será suficiente”. Asimismo, ha apuntado a los cambios de hábitos de los clientes y la digitalización, “pero teniendo en cuenta los hábitos de todos los clientes” en referencia a los más mayores.

Por su parte, el presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, ha pedido mayores competencias para reguladores y supervisores para proveer de las mismas reglas de juego para todas los agentes.” Esto no es así hasta ahora, en detrimento de los bancos”, ha remarcado. Ninguna de las entidades operantes hemos sido rescatadas más bien hemos ayudado al rescate. “No hay nada peor que que nos atribuyan responsabilidades que no nos corresponden”, ha remarcado.