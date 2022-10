Agricultura eficiente gracias a la última tecnología

A pesar de los numerosos beneficios asociados a la agricultura inteligente, el sector agrícola es uno de los menos digitalizados en España: su nivel de transformación digital está a un 5% del que debería, según el informe «Tendencias Agrifood 2022» de la Fundación Europea Intec. Se trata, además, de un sector estratégico expuesto a numerosos desafíos como el crecimiento demográfico, la escasez de agua, la falta de relevo generacional y pérdida de competitividad, además del aumento de los costes energéticos, de fertilizantes, nutrientes o pesticidas.

Las tecnologías de digitalización de nueva generación como pueden ser los dispositivos y sensores IoT (Internet de las Cosas), drones, conectividad 5G, Cloud, Big Data e Inteligencia Artificial o Blockchain, entre otras, habilitan el desarrollo de soluciones de agricultura inteligente en cada parte de todo el ciclo agrícola para lograr una agricultura más eficiente, sostenible y competitiva. En este sentido, Telefónica Tech cuenta con una solución modular de agricultura de precisión que le permite hacer uso de los datos captados por dispositivos y sensores IoT y de datos procedentes de otras fuentes (como imágenes satelitales) que ayudan a mejorar la toma de decisiones y a aumentar la productividad de los cultivos de forma sostenible. Y es que los sensores IoT captan y miden datos relacionados con la meteorología, el suelo y el cultivo. Por otro lado, Telefónica Tech ofrece todos los recursos necesarios para las operaciones con drones: comunicación 4G/5G, gestión del vuelo, mantenimiento, pilotaje, sensores para la captación de datos e imágenes, volcado de la información, sistemas para la siembra o fumigación, etc. Esos datos se incorporan a una plataforma Cloud que ofrece funcionalidades de gestión agronómica y capacidades de Inteligencia Artificial, permitiendo planificar de forma eficiente las labores del campo y el uso de los recursos económicos, materiales, humanos, energéticos y medioambientales.

La Agricultura Vertical es otro ejemplo de cómo la tecnología permite abordar los retos a los que se enfrenta la agricultura. Consiste en cultivar en espacios cerrados en un entorno digitalmente controlado a través de tecnologías IoT, 5G, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. Esta tecnología tiene un bajo impacto medioambiental y un consumo mucho menor de agua. Al suceder en un entorno cerrado (indoor) las condiciones climáticas, las estaciones del año, incluso los ciclos solares diarios –que se sustituyen con iluminación LED avanzada– no afectan al cultivo, lo que permite incrementar el número de cosechas al año. Por el mismo motivo no se ve afectada por plagas o enfermedades, lo que hace innecesario el uso de pesticidas y fitosanitarios, por lo que no genera desechos ni contaminantes al medio ambiente.

Por último, para garantizar la autenticidad y seguridad de los productos agroalimentarios, la plataforma TrustOS de Telefónica Tech facilita tecnología Blockchain que habilita la trazabilidad de los productos agroalimentarios a través de toda la cadena desde la producción en el campo hasta que llega al consumidor. Éste puede acceder a todo el registro Blockchain de producción y distribución.