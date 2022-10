Caos, caos y más caos

El caos se ha instalado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dirigido por Luis Planas, que, mientras tanto, anda dedicado a los coros y danzas. Y lo que es peor, ese caos se ha trasladado a la vida diaria de los agricultores y ganaderos, especialmente a aquellos que son beneficiarios de las ayudas de la PAC. Primer ejemplo: las dudas sobre la normativa incluida en el Plan Estratégico de la PAC que ha impuesto Planas a las comunidades autónomas y a esos beneficiarios. Por más esfuerzos que realizan en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), presidido ahora por María José Hernández, no consiguen aclarar la situación para que los agricultores tomen sus decisiones de siembra. El tiempo corre y estos últimos se encuentran sumidos en el caos absoluto, sin saber lo que deben sembrar para poder cobrar la totalidad de las ayudas de la PAC. Es verdad que desde el citado organismo autónomo han sacado lo que llaman “notas aclaratorias”, que han despejado alguno de esos interrogantes, pero han creado otros nuevos. Y lo de “aclaratorias” es mucho decir, porque hay que tener un master para entenderlas. No veo yo al agricultor de a pie enterándose mucho.

Segundo ejemplo: la sanidad animal. Se han registrado casos de viruela en el ganado ovino y eso tiene sus repercusiones en el comercio exterior. La pregunta que se hacen los ganaderos es muy fácil: ¿se puede exportar, o no, ovino a países como Jordania o Arabia Saudí? Pues bien, no hay respuesta clara y concluyente por parte del departamento que dirige Planas y más en concreto de los servicios encargados de la sanidad animal, que dependen de Fernando Miranda y están a cargo de Valentín Almansa. Insisto, la pregunta es muy sencilla: ¿a qué países se puede exportar tras ese foco de viruela? La respuesta no lo debe ser tanto, porque no hay manera de conseguirla. Que el ministro se pone de perfil cada vez que hay un problema o situación complicada es algo de sobra conocido por su trayectoria política. El problema es que parece haber contagiado de esta “enfermedad” a algunos de sus subordinados.