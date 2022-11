En 2035, eléctricos y voladores

El 22 de noviembre de 1989, hace ahora 30 años, se estrenaba la segunda parte de la mítica «Regreso al futuro». En ella, Marty McFly y «Doc» Emmett Brown viajan en un DeLorean transformado en máquina del tiempo desde el presente –1985– hasta el futuro –2015– para salvar la carrera de Marty. Los «Bobs» –Zemeckis y Gale, creadores de esta historia– imaginaron un 2015 futurista en el que los protagonistas aterrizaban en un Hill Valley con coches –y patinetes– voladores y donde las cazadoras se secan solas cuando a uno le pilla un chaparrón. Pues bien, estamos ya a punto de entrar en 2023 y ni lo uno ni lo otro.

Llevamos ocho años de «retraso» respecto al futuro que algunos vislumbraban a finales de los ochenta y tiene pinta que aún habrá que esperar largo y tendido para circular por la «aeropista» camino del trabajo. Algo parecido ocurre con el coche eléctrico. Llevan años metiéndonos en la cabeza que es el futuro de la movilidad por carretera, pero está más verde que una lechuga.

La UE se sacó de la manga hace unos días que a partir de 2035 –sí, dentro de apenas 12 años– se prohibirán las ventas de nuevos vehículos de combustión y ni ellos mismos se lo creen. De hecho, ya ha tenido que salir el comisario de Interior a pedir calma y decir que bueno, que ya veremos, porque ni hay infraestructura ni el tema energético está ahora para pedirle peras al olmo.

Eso aparte de que la tecnología no permite aún reemplazar con un eléctrico las prestaciones y la versatilidad de un coche diésel o de gasolina. No existe nada similar. Ni pagando a Elon Musk los 50.000 eurazos que cuesta el gama media de Tesla –Model 3– podemos ir de Madrid a Barcelona sin cargarlo dios sabe dónde. No hablemos ya del transporte de mercancías... Entre enero y octubre se vendieron en España 787.077 vehículos. Dos tercios se reparten entre gasolina y diésel y hay un 25% de híbridos, que de eléctricos tienen lo justo y no pasan el corte de la UE para 2035.

Eléctricos de verdad, de los que dicen en Bruselas que tienen que ser todos de aquí a 12 años, 28.363. Un 3,6% del total. Así que no hace falta coger el DeLorean y viajar a 2035 para intuir ya que nanai de la China, ni voladores ni 100% eléctricos. Por el suelo, echando gasolina como toda la vida y gracias.