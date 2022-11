Los transportistas planean “tomar” Madrid desde el lunes para dar más visibilidad a su paro

Los transportistas autónomos convocantes del paro indefinido que se va a celebrar desde el lunes van a “tomar” Madrid ese mismo día. La junta directiva de la Plataforma en Defensa del Transporte ha convocado para arrancar sus movilizaciones “una gran manifestación a pie” que arrancará a las 10.00 horas de la Plaza del Emperador Carlos V, junto a la estación de tren de Atocha. No obstante, desde Plataforma se advierte de la posibilidad de que los manifestantes puedan permanecer varios días en la capital, lo que daría más notoriedad a su protesta.

La idea de Plataforma es “concentrar fuerzas” y “poder visitar los centros más importantes de carga y descarga para trasladar nuestra información allá donde todavía no haya llegado”, explica la organización en un comunicado. “Incluso llegando a quedarnos en Madrid si fuera necesario para el día siguiente”, advierten, antes de añadir después que “hay previsión de quedarse en Madrid”.

Plataforma sigue adelante con su convocatoria después de no alcanzar un acuerdo en la reunión que sus delegados mantuvieron ayer con representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). La organización ha solicitado que el ministerio se comprometa a que el número de inspectores se incremente, tanto en el Ministerio como en las comunidades autónomas; y a preparar un plan de inspección formal firmado, con unas fechas concretas, donde se tenga la garantía de que se va a trabajar para hacer cumplir la ley que obliga a que los transportistas no trabajen por debajo de coste. Según aseguró su presidente, Manuel Hernández, la responsabilidad de los incumplidores tiene que ser de todos aquellos que participen en un servicio de transporte -transportista, cargador y cargador principal-, y el importe de las sanciones debe ser ejemplar, a proporción al daño que se hace al mercado cuando existe una competencia desleal

Los transportistas también piden que se quite de la ley la excepción de los contratos continuados, algo que creen fundamental. En este sentido, Hernández ha dicho que, aunque está prohibido que el precio que se le paga al transportista no cubra sus coste reales de explotación, si este transporte se realiza bajo un contrato continuado, no se puede sancionar al cargador que pague por debajo.

Hernández solicitó que todos estos compromisos se presenten por escrito para que luego sean los transportistas los que valoren si desconvocan la huelga.

Desde el Mitma aseguraron tras el encuentro que han cumplido todos sus compromisos y que siguen avanzando en “mejoras, en diálogo y coordinación con el sector y con máxima implicación”, por lo que pidieron a Plataforma “recapacitar y desconvocar un paro que no beneficia a nadie, ni dentro ni fuera del sector, y que ha sido rechazado de forma unánime por la inmensa mayoría del sector del transporte y la logística, por la distribución, por la industria de la cadena agroalimentaria, así como por los representantes mayoritarios de patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos”.

Apoyo

Desde el ministerio se trasladó a esta organización el apoyo firme del Gobierno al sector, que, aseguran, ha recibido ayudas directas por 900 millones de euros, además de beneficiarse del descuento de 20 céntimos de los carburantes. El Mitma afirma que, gracias a los acuerdos alcanzados con el sector a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), se ha logrado que los transportistas no trabajen por debajo de sus costes. “La inspección ya está actuando para garantizar su cumplimiento y, además, se aprobará en próximas semanas un plan de inspección 2023 para reforzar las actuaciones, ya que incluirá, por primera vez, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada”, según explicaron fuentes del ministerio en respuesta a la demanda de los transportistas de más inspecciones.

Desde el Mitma reiteraron que cualquier incumplimiento detectado “debe denunciarse de forma oficial identificando al infractor y la infracción concreta cometida y facilitando la información necesaria para que la inspección pueda actuar con la mayor celeridad y eficacia”.