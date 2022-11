Comprar este “Black Friday”: estos son los consejos del Banco de España

El “Black Friday” está a la vuelta de la esquina, ya que este 25 de noviembre dará comienzo la temporada de compras navideñas por excelencia con una avalancha de ofertas, haciendo que muchas personas no puedan evitar comprar algo en estas fechas señaladas, desatando así un consumismo generalizado.

No obstante, no todo es oro lo que reluce, por lo que las compras durante esta jornada de descuentos puede salir más cara de lo esperado. En este sentido, estar viendo constantemente durante estas fechar anuncios de productos con grandes descuentos puede incitar a los ciudadanos a comprar cosas que realmente no necesitan solo porque son todo un “chollo”.

“Elaborar una lista con las cosas que nos gustaría comprar de antemano y establecer un presupuesto para ello puede ayudarnos a no caer en la tentación de comprar de forma compulsiva. De esta forma, reduciremos las posibilidades de que la rebaja en el precio de un producto nos aleje de nuestra idea inicial”, explican desde el Banco de España.

Asimismo, hay ocasiones en las que el descuento anunciado no es tan bueno como uno piensa, ya que son muchos los comercios que aprovechan el tirón del “viernes negro” para incrementar sus precios, mientras que los productos que realmente bajan en esta temporada de descuentos son muy pocos. Tanto es así que en el año 2021, un tercio de las tiendas subieron el coste de los artículos en esta jornada de rebajas, mientras que tan solo un 11,8% lo habían reducido, por lo que se detectó una subida media del 3,3%, según datos de la OCU.

Consejos del Banco de España

Dado que esta temporada puede conllevar más riesgos de los esperados, el Banco de España ha elaborado una serie de consejos para que los ciudadanos mantengan su equilibrio financiero: