El CES propone “consolidar” las ayudas a las familias a medio plazo con un criterio de renta

El Consejo Económico y Social (CES) estima que la renta de los hogares ha caído un 4,3% desde 2021 y apuesta por “consolidar” las ayudas a las familias a medio plazo con un criterio de renta. Así lo pusieron de manifiesto el presidente del CES, Antón Costas, y el consejero y presidente de la Comisión de Trabajo encargada de la elaboración de la memoria del organismo y director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, titulada ‘Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España’ que anualmente elabora el CES.

Torres explicó que “hoy la economía española es un 4% más pobre” por la inflación importada de la guerra de Ucrania y que los hogares han perdido un 4,3% de su renta desde 2021, porcentaje que baja al entorno del 3% si se cuenta desde el tercer trimestre del año pasado. Se trata de un “empobrecimiento” ligado al comercio exterior, dado que las exportaciones han crecido menos de lo que lo han hecho las importaciones españolas, según explicó, para resaltar que tres cuartas partes del repunte de la inflación se deben al encarecimiento de la energía, principalmente, y también al de la alimentación.

Por su parte, Costas ha recomendado aplicar medidas de “anestesia local, quirúrgicas o focalizadas” para aliviar la situación actual marcada por el alza de precios a los colectivos más vulnerables y empresas más afectadas, por lo que se deberían revisar las acciones generales puestas en marcha para hacer frente a la crisis, como la bonificación de 20 céntimos al litro del combustible. El presidente del CES subrayó que en el corto plazo se debe administrar “anestesia local” y se mostró favorable al acuerdo para hipotecados vulnerables o en riesgo de serlo acordado recientemente entre el Gobierno y la banca. Además, comentó el pacto de rentas como un paquete en el que no solo estén los salarios del sector privado, sino que sea más amplio.

Sobre la inflación subyacente -que no tiene en cuenta alimentos no elaborados ni productos energéticos y que no está bajando en línea con el índice general-, el responsable del CES explicó que “es posible” que supere a la tasa general, como ha sucedido en otros momentos. Indicó que alrededor de la mitad de los elementos que se miden en el IPC vienen registrando incrementos de su precio superiores al 6%. En caso de que sean más los productos que se encarecen por encima del 6%, Torres afirmó que será una señal de que “existen efectos de segunda ronda”.

Costas descartó la recesión en España y afirmó que la economía “ha levantado un poco el pie del acelerador, pero no ha pisado el freno para nada”. En la misma línea, Torres consideró que “lo más probable” es que el cuarto trimestre de este año no cierre en negativo, aunque apuntó acto seguido que “es muy difícil pensar que no haya una caída de la economía en algún momento” debido a que el ahorro de los hogares acumulado durante la pandemia se está agotando. De hecho, señaló, a título personal, que esa caída se podría dar en el primer trimestre del año que viene, aunque matizó que con cautela por la incertidumbre existente.

Costas también ha puesto el foco en el “poderosísimo” instrumento que supone el diálogo social y la concertación para hacer frente a las crisis y a los retos de futuro. En este sentido, el presidente del CES considera que se debería incorporar este capital intangible que supone el diálogo social a las cuentas nacionales. Asimismo, puso en valor el acuerdo alcanzado en torno a la reforma laboral, que considera equilibrado y que ya se empiezan a notar sus efectos. “El hecho de que tengamos en plena desaceleración la tasa de actividad laboral más elevada de toda la historia es un hecho que vale la pena valorar”.

El director de Coyuntura Económica de Funcas y consejero del CES de España, Raymond Torres, ha señalado que la “catástrofe” que algunos auguraban “no se está produciendo” porque la economía española dispone de puntos de resistencia, pese a la virulencia de la perturbación energética y de costes importados. Uno de estos puntos de resistencia, el principal, es el mercado laboral, pese a que, por el contrario, la renta disponible de los hogares en términos reales habrá caído este año un 4,3% según la última estimación. “Es una caída muy importante, muy abultada, que no se conocía desde la crisis financiera”.

Pese a esto, el experto ha explicado que esto no ha tenido una traducción inmediata en la propia economía, ya que los hogares han seguido consumiendo pese a que disponían de “menos dinero en el bolsillo”. Esto es, según Torres, porque las familias han recurrido al ahorro acumulado durante la pandemia para sostener el gasto en consumo. A nivel agregado en el conjunto del año, Raymond Torres ha explicado que la renta de los hogares, habrá crecido en torno a 28.000 millones de euros y el gasto un consumo habrá crecido 65.000 millones de euros, casi 40.000 millones más.

Sobre los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, el presidente del CES afirmó que “tienen su lógica económica” y la cuestión será el diseño, y sobre el plan de consolidación fiscal pedido por el Banco de España para el año que viene, el consejero y presidente de la Comisión de Trabajo del CES consideró que habrá que ver “hasta dónde llega la crisis energética” para iniciar dicho plan, dado que “de nada sirve un plan de ajuste si la volatilidad es considerable y necesitamos munición”.