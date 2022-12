Borja Ortega (BNP Paribas): “La vivienda va a dar más rentabilidad que cualquier otro producto”

Borja Ortega, consejero delegado de BNP Paribas Real Estate España, tiene claro que, a diferencia de lo que ocurrió en 2008, el sector inmobiliario va a sortear mejor que otros sectores las turbulencias que atraviesa la economía en este momento. Entonces, dice en una entrevista con LA RAZÓN, “hubo un parón y se dejó de producir. No se iniciaron viviendas, no se compró suelo, no se iniciaron planes de transformación de suelo”, afirma. Ahora, sin embargo, la situación es otra. Desde la privilegiada situación que le otorga su cargo, Ortega explica que, aunque hay problemas de oferta, no ha habido un parón y que la tan traída y llevada inflación es una buena aliada para el sector. “Históricamente, las inflaciones altas le han venido bien [al sector inmobiliario]. La corrección de valores que puede haber con las subidas de tipos, que pueden producir bajada de valor, cuando lo ves en el medio-largo plazo, con cierta inflación siempre benefician al inmobiliario porque contrarrestan la bajada de valor. Al final, tus rentas se incrementan por la subida, el valor de los activos se va apreciando” asegura.

Ortega, como defienden desde hace meses otros actores del sector inmobiliario, considera que es buen momento para invertir en activos inmobiliarios en España, un país que, asegura, goza de gran seguridad jurídica. “Si hace un año la rentabilidad media de la vivienda era del 3,5%, seguramente subirá algún punto, con lo que va a seguir dando más rentabilidad que cualquier otro producto”, dice.

Del atractivo del mercado dan fe, en su opinión, hechos como que el inmobiliario haya pasado a tener mucho peso en las carteras de los inversores institucionales. “Hace 20 años era el 3% del peso total de la cartera de inversión y ahora estamos en un 15-20% del total de la cartera de algunos inversores”, asegura.

Pequeños inversores

Pero Ortega no cree que la vivienda sea una inversión atractiva sólo para grandes corporaciones. En su opinión, los pequeños inversores también tienen cabida en el mercado. Y cada vez en condiciones mejores y más seguras. En este sentido, recuerda que en los últimos años, “han aparecido compañías dedicadas específicamente a la gestión del alquiler para el pequeño inversor, que te aseguran el cobro, hacen el “scoring” del inquilino... eso no existía antes. Y eso facilita mucho la vida al inversor”, explica.

Del mismo modo que Ortega se muestra contundente en la defensa de la vivienda como una buena inversión, se muestra muy cauto para hacer predicciones sobre posibles evoluciones de precios. La demanda, dice, sigue activa y necesita producto. “En la medida que se fomente una mayor oferta, habrá una contención de los precios. Lo que hay que ofrecer es mayor capacidad de acceso a mayor producto”. Y, hacerlo, añade, pasa por fomentar la colaboración público-privada. “Lo que debemos hacer, porque los inversores lo demandan, es dar paso a colaboraciones público-privadas, que ayudarían a incrementar el “stock” de vivienda y facilitar el acceso a la vivienda, que es un derecho para la población. Donde se ha hecho ha funcionado y el inversor institucional aprecia esa opción. Por ejemplo, en el País Vasco la colaboración público-privada ha funcionado siempre muy bien y atrae a inversor tanto grande como pequeño”, detallado.