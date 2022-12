El coste laboral para las empresas no tiene freno, sube otro 4% y alcanza 2.754 euros por trabajador y mes

El coste laboral de las empresas continúa al alza en las empresas españolas y se situó en el tercer trimestre en 2.754,75 euros por trabajador y mes, con un aumento del 4% respecto al mismo periodo de 2021. Así lo constata Así se desprende de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que el coste total por trabajador y mes en el que incurre un empleador por la utilización del factor trabajo -que comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos- es de 2.032,05 euros correspondiente al salario -la cifra más elevada en un tercer trimestre desde el inicio de la serie, en el año 2000. -, de 676,24 euros a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social -que aumentó un 5%- y de 722,7 euros por trabajador y mes si se suman otros costes adicionales, como indemnizaciones y otras prestaciones sociales, con un crecimiento del 3,8%.

En cuanto a las percepciones no salariales, éstas descendieron un 8,8% en tasa interanual, debido, sobre todo, al retroceso de las prestaciones sociales directas y de las indemnizaciones por despido. Por su parte, las subvenciones y bonificaciones se incrementaron un 0,5% interanual entre julio y septiembre. Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 3% interanual en el tercer trimestre, hasta los 22,55 euros, debido al aumento en un 1% de las horas efectivas de trabajo. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 3,6% interanual, hasta los 17,91 euros. También se proporcionan datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador subió en el tercer trimestre un 4,2% en tasa interanual y un 1% con respecto al trimestre anterior.

Con este incremento del coste laboral, superior en dos décimas al del trimestre anterior, se encadenan ya siete trimestres consecutivos de alzas. Asimismo destaca el informe de Estadística que el aumento de otros costes adicionales fue mayor que en el resto de componentes, del 30,9%, como reflejo de la vuelta a la normalidad de las actividades más afectadas por la pandemia. Respecto al coste laboral por hora, éste se incrementó un 3% debido al aumento del 1% en el número de horas efectivas de trabajo.

Este incremento de costes laborales fue desigual según el territorio nacional, ya que las comunidades con mayor peso del turismo tuvieron un mayor aumento. Así, Baleares y Canarias con incrementos del 12% y el 10,1% respectivamente lideraron las tablas. Por el contrario, País Vasco y Región de Murcia, con un 1,7 % en ambos casos, se situaron a la cola de las subidas.

También el INE ha hecho un análisis completo en otros campos. Por sectores, en los servicios fue donde se registró la mayor subida del coste laboral total este trimestre, un 4,2%, en un trimestre marcado por el fuerte peso del sector turístico, aunque ateniéndonos estrictamente al coste salarial, la industria presentó el mayor aumento, un 4,4%. Por secciones de actividad, el mayor crecimiento del coste laboral lo registró la hostelería, con un 19,1%, que repitió liderazgo en el reparto por componentes, en el que el coste salarial en hostelería avanzó un 15,4%, hasta los 1.314 euros de media, eso sí, se mantiene como la cifra más baja de todas las actividades. Pese a ello, el crecimiento interanual del salario en la hostelería se ha moderado casi 25 puntos respecto al segundo trimestre, cuando aumentó un 40,3%, entre otras razones como consecuencia de la subida del salario mínimo.

El INE detalla también otras estadísticas laborales. Durante el tercer trimestre de 2022 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, fue de 35,3 horas. Según el tipo de jornada, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial fue de 5,61 euros por hora: 17,43 euros/hora para tiempo completo, frente a 11,82 para tiempo parcial. Asimismo, los trabajadores a tiempo completo realizaron 11,7 horas efectivas semanales más que los de tiempo parcial (30,6 horas, frente a 18,9).

Por otro lado, en el tercer trimestre del año se registraron 143.876 vacantes de empleo -de las que el 91,2% correspondió al sector servicios, con 131.194-, entendiendo por vacante aquel puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa. El 94,5% de las empresas confirmaron que no tenían vacantes que cubrir entre julio y septiembre porque no necesitaban trabajadores adicionales. Las comunidades con mayor número de vacantes fueron Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, concentrando el 54% del total. Las que menos vacantes tuvieron fueron La Rioja, Cantabria y Extremadura.