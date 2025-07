Los autónomos denuncian que los impuestos, el incremento de cotizaciones y la sobrerregulación "acaba con el eslabón más débil de la cadena"

Las cargas impositivas, la subida de las cotizaciones, las trabas burocráticas y la inflación han llevado al límite a los autónomos, que avisan de que si la situación continúa así, "puede acabar su futuro como emprendedor". Así lo constata el último barómetro de ATA correspondiente al segundo trimestre, en el que siete de cada 10 autónomos tiene una percepción negativa sobre la situación económica actual y no confía en que 2025 acabe siendo un buen año. Tampoco lo cree su presidente, Lorenzo Amor, que ha expresado en su presentación que "la incertidumbre, la inseguridad, la inestabilidad política y la falta de confianza está pasando factura a los autónomos, a sus negocios y a la inversión", lo que ha llevado a romper una tendencia positiva en las perspectivas de la actividad económica en el corto plazo.

"Lo que estamos viviendo cada día en la política es como una telenovela, con un capítulo nuevo cada día. La incertidumbre está pasando factura porque ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana. Y esto ataca al eslabón más débil de la cadena, los autónomos, que están viendo un freno importante a la inversión y la actividad económica de las pymes, que son con las que trabajan la mayoría de autónomos. Todo ello provoca una falta de confianza por la inseguridad jurídica y por la incertidumbre política en nuestro país a la que hay que ponerle una solución cuanto antes. Hay que tener sentido de Estado y pensar en el bien general, no en el personal", incidió Amor.

El presidente de ATA tiene claro que "ha empezado la cuenta atrás" de este Gobierno, aunque precisó que "no sabemos cuánto va a durar". También se ha preguntado "¿cuánto va a durar esto? No sabemos, pero sí queda claro que no se puede seguir dañando la marca España, que es lo que están haciendo, y ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana".

Y esta incertidumbre e inseguridad se refleja claramente en el resultado del barómetro. Solo tres de cada 10 autónomos encuestados afirma que su negocio ha crecido respecto a hace un año frente al 30% que dice que ha descendido, mientras que el resto se ha mantenido sin variaciones significativas. Para casi seis de cada diez autónomos, el segundo trimestre ha supuesto una facturación similar. Del 25,3% de los autónomos que afirman que su facturación ha aumentado, ocho de cada diez consideran que este aumento ha sido por debajo del 15%. Únicamente el 10,4% de los autónomos que han visto mejorar su facturación afirman que el incremento ha sido de más del 20%. En cuanto al 37,7% de autónomos que han visto cómo su facturación ha disminuido con respecto al segundo trimestre de 2024, el 42,3% cifra la caída en más del 11%.

Amor ha alertado de que este es el "peor barómetro que hemos presentado en dos años en términos de confianza", mientras que "cada día se crea menos empleo". Pese a que celebra el récord de autónomos afiliados, advierte de que el empleo que se ha creado coincide con la campaña estival y sugiere "irse a los microdatos con la afiliación", ya que el 70% del aumento de ocupados son autónomos en pluriactividad, es decir, "que cotizan doble, es un afiliado pero lo computan como dos. De los 106.000 afiliados que han sumado al RETA, al menos 80.000 son en pluriactividad".

No menos críticas por parte de ATA han tenido la "asfixia fiscal y la persecución a la que Hacienda somete a los autónomos, con nuevos avisos y miles trámites burocráticos". Una situación que avisa puede ir a peor si se aprueba la reducción de la jornada laboral, aunque el Gobierno no tiene garantizado tras las enmiendas a la totalidad presentadas por cuanto PP, Junts y Vox. "La reducción de jornada es una bomba para los autónomos que generan empleo, que son un millón, porque la inmensa mayoría tienen entre 1 y 3 trabajadores, y el aumento de cotizaciones y de la fiscalidad que conlleva les va a impedir seguir adelante. Ningún autónomo va a poder soportar esto". Amor ha ido más allá y ha advertido al Gobierno de que "si la ley del 'solo sí es sí' fue un fracaso y provocó lo que provocó, esta también lo va a ser, porque no se ha valorado el impacto sobre las pymes y los autónomos. Cada día hay menos empleadores y menos empleos generado por las pymes de 1 a 5 trabajadores. Solo crece el empleo por las de más de 500 trabajadores. En el resto se pierde empleo". Y como muestra un botón: solo un 11,5% prevé hacer nuevas contrataciones, el 69% afirma que mantendrá su número de empleados y un 5,4% que prevé despedir. Pero esto sin reducción de jornada. "Con ella, todo cambiaría".

Por otro lado, nueve de cada diez autónomos cree que han aumentado las cargas administrativas en los últimos tres años, en tanto que un 42,5% sufren morosidad tanto pública como privada. En concreto, en el 26,3 % de los casos la morosidad proviene de entidades privadas y en el 6,4 %, de entidades públicas, en tanto que en un 9,8 % procede de ambas. Respecto a los gastos, tres de cada cuatro encuestados afirman que han aumentado, y de estos, uno de cada cinco cifra este aumento por encima del 15%. Únicamente uno de cada tres autónomos ha tenido acceso a los fondos europeos y siete de cada 10 autónomos ha tenido que subir precios por la inflación, las cotizaciones y la subida de impuestos.

Desde ATA también han cargado contra Yolanda Díaz por las denegaciones de peticiones de cese de actividad a los trabajadores por cuenta propia. "Llevamos tanto tiempo hablando de la reforma del cese de actividad y no llegamos a ninguna parte que nos preocupa". Al 60% de los que solicitan el "paro" de autónomos se le niega. "Eso es inadmisible. Imagínese que al 60% de lo que solicitan el paro se lo denegaran. Yolanda Díaz nos ha dicho que se iba a solucionar y aún estamos esperando. Con los autónomos hay que hablar menos y hacer más".

En este contexto de alejamiento con el Gobierno y de falta de diálogo, Amor ha vuelto a advertir a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, de que su organización no acudirá "a ninguna mesa" para negociar la segunda fase del despliegue de la reforma de cotizaciones de autónomos, que empezó a funcionar en 2023, hasta que no se resuelvan los problemas surgidos. "No pueden seguir obligando a los autónomos en pluriactividad a sobrecotizar sin recibir nada a cambio, máxime cuando les han obligado a pagar aún más con la nueva reforma. Nosotros, mientras no solucionen la normativa de 2023, no vamos a ir a ninguna mesa". Amor también criticó el "retraso" en publicar los datos, pese a que el ministro de Seguridad Social en 2023, José Luis Escrivá, le prometió que se conocerían como mucho en octubre del año siguiente.