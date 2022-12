Escrache de los inspectores de Trabajo a Díaz en el acto del SMI para anunciarle la huelga ante su silencio y su negativa a negociar

No hay vuelta atrás. El silencio, la falta de respuesta y el que Yolanda Díaz y María Jesús Montero -ni ningún de sus representantes en los ministerios de Trabajo y Hacienda- no hayan dado ninguna respuesta a sus peticiones ha forzado a los inspectores de Hacienda a mantener la primera de las tres jornadas de huelga, convocada para el próximo miércoles, y plantearse incluso endurecer su postura con más paros y concentraciones. Por ello, y ante “la absoluta falta de diálogo”, los inspectores han decidido hoy hacer visibles sus reivindicaciones acudiendo a la rueda de prensa en la que la ministra de Trabajo presentaba el informe de los expertos sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Portando silbatos y gritando frases del tipo de “vamos a la huelga”; “deja de mentir” o “por qué no quieres negociar” han hecho saber a Díaz su descontento y las razones por las que han decidido convocar los paros.

En una rueda de prensa previa, los representantes la plataforma sindical -integrada por la mayoría de organizaciones de trabajadores, CC OO, Usess, Sitss, Sislass y CIG- confirmaron que la huelga sigue en pie porque los dos ministerios “no son capaces de traer absolutamente nada que permita identificar esa buena voluntad que hasta ahora todos hemos creído que existía dentro de esta administración”. Otras cuatro organizaciones (UGT, CSIF, UPIT y Seslaess) han decidido “esperar hasta final de año para dar la última oportunidad de que cumplan sus promesas”, pero también han advertido que si el Gobierno no da pasos hacia adelante en sus reivindicaciones “nos uniremos a la huelga”.

Los convocantes han anunciado la paralización de todos los servicios durante tres jornadas alternas: el 21 de diciembre, el 25 de enero y el 22 de febrero. Y los motivos “no han cambiado desde hace siete meses”, cuando se desconvocó la primera huelga tras la promesa de Yolanda Díaz de “solucionar todas las deficiencias y carencias que arrastra este organismo”, dijo en ese momento. Pero hasta hoy “nada se ha avanzado” y los problemas e incumplimientos se acumulan. “Graves carencias de plantilla, falta de carrera profesional y de horizonte laboral que contribuye a la descapitalización de plantilla; falta de reconocimiento y de dignificación de las funciones desarrolladas en cada uno de los puestos de la Inspección con una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) obsoleta e injusta, cargas de trabajo inasumibles; déficit en recursos técnicos y materiales, así como el incumplimiento de los plazos de tramitación y gestión comprometidos a finales de este año por la Administración, tanto Ministerio de Trabajo como el de Hacienda, para materializar el acuerdo”.

Aunque recordaron que actualmente hay 1.967 inspectores de Trabajo -60 más que en marzo, cuando fue convocada la anterior huelga- y 1.228 funcionarios de los cuerpos generales de apoyo, administrativos y de estructura, subrayaron que “no se puede cumplir el plan estratégico por fascículos, no se puede cumplir con dos capítulos, hay que cumplirlo entero. No se necesitan medidas temporales. Hay un plan estratégico firmado, aprobado en el Consejo de Ministros y publicado en el BOE que han paralizado sin dar ni guna explicación”, espetó el representante de CC OO, Josetxo Gándara, que señaló que lo que más preocupa es “esa actitud que ha estado mostrando el Ministerio de Trabajo por ejemplo con los servicios mínimos fijados”.

Por parte del SITSS, Ana Ercoreca justificó las movilizaciones porque “no nos han dejado opción. Queremos que por lo menos se nos reconozca y se traduzca la función social y el valor tan enorme que tiene la expresión de trabajo en la sociedad española y que se apruebe una relación de puestos de trabajo competente, digna y necesaria”. También reiteró la carencia de medios materiales y personales, ya que “no se refuerza la plantilla, solo se ponen parches”, por lo que “no podrá ser lo suficientemente eficaz y eficiente para prestar y dar un servicio público a los ciudadanos”. También denunció que llevan 22 años con la misma relación de puestos de trabajo sin ningún cambio sustancial “y las circunstancias han cambiado”.

El representante de la CIG en el organismo estatal, José Juan Fernández, aseguró que el objetivo de la huelga es “conseguir una Inspección de Trabajo de futuro que dé la suficiente cobertura a las necesidades con los cambios en el mercado de trabajo y normativos que se van produciendo tanto a nivel estatal como a nivel europeo”. Asimismo, señaló que “esta es la primera llamada de atención” y “una huelga de todo el sistema de Inspección”.

Todos los representantes sindicales reunidos en el acto destacaron que lo que quieren es que se cumpla “lo que la administración acordó con nosotros el pasado 7 de julio de 2021. Nada más, no pedimos nada nuevo, ni reivindicaciones que no hayamos pedido ya. Eso demuestra la falta de voluntad de Díaz y Montero″.