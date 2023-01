Inseguridad jurídica y colapso: el personal de la Agencia Tributaria advierte sobre el cambio de criterio en la deducción por maternidad

Las madres trabajadoras que sufrieron expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante la pandemia y que se aplicaron las deducciones de maternidad en su declaración de la renta no tendrán que devolver esta ayuda. Así lo ha dispuesto el Ministerio de Hacienda después de que varias afectadas recibieran notificaciones de la Agencia Tributaria reclamándoles las cantidades, conforme al criterio que se había estado aplicando desde 2013 y que ahora el departamento dirigido por María Jesús Montero modificará. Esta novedad normativa ha desconcertado al personal de la Agencia Tributaria, denuncia Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que advierte sobre la “inseguridad jurídica” y “sobrecarga de trabajo” que generará este cambio inesperado.

El sindicato ha recordado que la Agencia Tributaria comenzó a enviar cartas a las mujeres afectadas para que devolvieran la deducción por maternidad de 1.200 euros por hijo al no poder aplicársela por tener suspendido su contrato de trabajo a causa del ERTE. Estas notificaciones se enviaron conforme a la norma, ya que esta deducción está vinculada al desarrollo de una actividad por cuenta propia o ajena, de manera que, si se interrumpe, se pierde el derecho a la deducción por los meses que dure el ERTE. Así lo recoge el apartado 2 del artículo 208 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el cual indica que en el caso de ERTE en los que se suspenda el contrato de trabajo, el contribuyente se encuentra en situación de desempleo total. No obstante, en caso de ERTE de reducción de jornada no se pierde el derecho, pues la madre continúa realizando una actividad por cuenta ajena a tiempo parcial. En estos casos sí se tendría derecho por esos meses a la deducción por maternidad.

Sin embargo, señala CSIF, “una vez que estos requerimientos trascendieron a la opinión pública”, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ordenó paralizar cualquier actuación de la Agencia Tributaria en este sentido hasta que se dé luz verde al cambio normativo que evitará las devoluciones para todas las trabajadoras que haya estado en ERTE, tanto las de jornada parcial como total, para evitar agravios comparativos. Además, esta decisión se sumará a la ayuda de maternidad a mujeres que hayan cotizado un mes o recibido una prestación contributiva o asistencia -en vigor desde el día 1 de enero-, que extendió la compatibilidad de la desgravación con el cobro de la prestación de desempleo.

El sindicato denuncia que el cambio de criterio respecto a la deducción de maternidad estando en ERTE ha generado “inseguridad jurídica” y critica que Montero anunciara esta decisión con efectos retroactivos desde 2020 “sin avisar siquiera a los trabajadores de la Agencia Tributaria y perdiendo la oportunidad de solucionarlo en la Ley de Presupuestos de Generales del Estado”. “Esta modificación va a provocar una dificultad en la gestión y generará una sobrecarga de trabajo añadida al personal de la Agencia Tributaria, cuya plantilla ya tiene un déficit de 5.000 empleados”, argumenta el sindicato.

CSIF interpuso un conflicto con la Agencia Tributaria por bloquear la negociación de diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como la actualización de retribuciones, desarrollo de carrera profesional o movilidad. En caso de que Hacienda no atienda estas reivindicaciones, CSIF ha avisado de que volverá a convocar movilizaciones.