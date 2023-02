BBVA responde a Díaz y Belarra: «La mayor parte de nuestro beneficio es de fuera de España»

Otro resultado con beneficio récord por parte de un banco –en este caso BBVA– ha vuelto a desatar las críticas de las ministras moradas del Gobierno. Tanto la de Trabajo, Yolanda Díaz, como la de Derechos Sociales, Ione Belarra, cargaron contra la entidad de preside Carlos Torres por haber alcanzado un beneficio neto de 6.420 millones de euros en 2022, lo que supone un 38% más que en 2021 y la cifra más alta de su historia. Por ello, Díaz volvió a reclamar a la banca que «congele las hipotecas» y modere beneficios. «La crisis no puede ser una excusa para ganar más», defendió. En el mismo sentido se pronunció la ministra Belarra, que señaló en tono populista que la banca no puede tener «beneficios extraordinarios cuando la gente lo pasa realmente mal. Hay que hacer que los que más tienen paguen lo que les corresponda; hay gente que se hace de oro y este Gobierno no lo puede permitir», espetó.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, no quiso fomentar la polémica y en la presentación de los resultados del banco se limitó a defender que «hay que diferenciar millones de euros de beneficio con la rentabilidad, que no alcanza todavía el coste de capital». Además, explicó que la mayor parte de estas ganancias proceden de sus negocios fuera de España, en los que «no se habían registrado unos resultados así desde 2010». También defendió el modelo de sistema de mercado que existe en España y la iniciativa privada, ya que es la que asigna los recursos «de la manera más correcta», a pesar de las «imperfecciones» y de la necesaria regulación de la actividad. «Que la empresa tenga un objetivo de hacer inversiones rentables es esencial para que la economía funcione en España, en Europa y en toda la economía occidental», agregó.

Respecto al impuesto extraordinario a la banca, la entidad prevé un impacto de 225 millones en 2023 que, «obviamente pagaremos lo que nos corresponda. Luego nuestros servicios legales verán si hay que tomar alguna medida adicional», agregó Torres, abriendo la puerta a una posible reclamación judicial.

BBVA cerró 2022 con un beneficio neto de 6.420 millones de euros, una cifra récord, con un margen de intereses que creció un 30,4%, hasta los 19.153 millones, y unos ingresos por comisiones que se elevaron un 12,3% y cerraron el año con un total de 5.353 millones. Con este resultado, la entidad destinará 3.000 millones a remunerar al accionista y elevar el dividendo con cargo al pasado ejercicio, es decir, el 47% del beneficio. Lo hará mediante un dividendo en efectivo de hasta 43 céntimos de euro brutos por acción, 31 céntimos adicionales a pagar el próximo 31 de abril más los 12 céntimos ya abonados en octubre, lo que supone un 39% más que en 2021 y el más elevado en 14 años, además de afrontar un nuevo programa de recompra de acciones por 422 millones de euros.

En España, el beneficio neto fue de 1.678 millones de euros, un 8,4% más que en 2021. En su negocio internacional, México volvió a ser la filial que más beneficios aportó al Grupo, más del doble que España, 4.182 millones de euros, casi un 64 % más.