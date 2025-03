Un abogado laboralista alerta sobre la pregunta que puede dejarte sin pensión de la Seguridad Social: «No dejes que te engañen»

El Tribunal Médico es un paso clave para aquellos trabajadores que solicitan una incapacidad permanente por dolencias físicas o mentales que les impiden continuar trabajando. Los médicos del tribunal evaluarán tu estado de salud y analizarán tu capacidad para desempeñar tus funciones en el trabajo.

Ignacio de la Calzada, un reconocido abogado laboralista muy popular en Tiktok, ha alertado sobre la pregunta trampa más frecuente durante las entrevistas del tribunal para la solicitud de la incapacidad laboral. Saber responder correctamente a ella podría ser decisivo para obtener o no tu pensión. «Por responder así a esta pregunta, a una trabajadora le denegaron la incapacidad permanente», advierte.

La pregunta trampa del tribunal médico

«Cuando vais a solicitar una incapacidad permanente vais a tener, por regla general, una entrevista con el tribunal médico que os va a hacer varias preguntas» comienza explicando el experto.

Aunque estas preguntas no son preguntas «trampa», Ignacio señala que a través de ellas buscan explorar aspectos clave sobre tu estado de salud, los tratamientos que estás recibiendo y, sobre todo, tus intenciones respecto a la continuidad de tu vida laboral.

El abogado relata el caso de una trabajadora de la limpieza que, pese a sufrir problemas de lumbares y depresión, cometió un error fatal en la entrevista con el tribunal médico. «¿Deseas continuar trabajando?» fue la gran pregunta. A lo que la trabajadora respondió que sí, sin matizar que no podría seguir desempeñando su trabajo habitual debido a los fuertes dolores musculares y lumbares que padecía.

Su respuesta, aparentemente inofensiva, fue lo que provocó que le denegaran la pensión por incapacidad permanente. Tal y como reconoce Ignacio, «como todo el mundo, lo que realmente quieres es trabajar», pero la clave está en reconocer que, pese a tu deseo de seguir trabajando, «tus lesiones o enfermedades te impiden hacerlo en tu profesión habitual».

«Es por este motivo que le deniegan la pensión» explica. Al manifestar su deseo general de trabajar sin matizar que no podía hacerlo debido a sus limitaciones, la trabajadora dejó la impresión de que aún era capaz de seguir trabajando en algún otro puesto, lo que invalidó su solicitud de incapacidad.

Qué responder para no perder la pensión

Asegura que por esta respuesta «le denegaron la pensión dado que respondió afirmativamente su intención de querer continuar trabajando». Aunque tras una demanda sí le reconocieron la pensión, Ignacio aconseja cómo contestar correctamente a la pregunta del tribunal médico.

«Cuando vayas al tribunal médico, lo primero es que respondas con sinceridad, que respondas a todo lo que te pregunten y que en el momento que te digan si quieres continuar trabajando, lo que tienes que matizar es que debido a tus lesiones, te gustaría seguir trabajando aunque fuera de otra cosa. Porque tus limitaciones te impiden desarrollar tu actual trabajo» reconoce.

De manera que, ante esta pregunta lo que hay que hacer es ser muy específicos con la situación en la que te encuentres para que la respuesta no dé lugar a ningún malentendido. «Si es el caso que no puedes trabajar, tienes que decir que no puedes trabajar por tus enfermedades, en el caso que estés intentando una incapacidad absoluta» matiza. «Las preguntas trampa existen y que no te engañen» concluye Ignacio.

Qué hacer si el tribunal médico te da el alta

Cuando el Tribunal Médico dictamina el alta médica, tu reincorporación laboral es inminente. Sin embargo, existen otras opciones como el proceso de disconformidad, que prorroga la baja mientras se resuelve. Si el INSS desestima la impugnación, la última opción es la demanda judicial.

Al recibir el alta médica, el trabajador dispone de un plazo de 10 días hábiles para impugnarla, presentando un escrito ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En dicho escrito, es fundamental incluir todos los datos personales del trabajador, así como los motivos en que basen la solicitud de continuar con la baja médica. Además, es crucial adjuntar los informes médicos y documentación relevante que respalden la necesidad de mantener la incapacidad temporal.

Estos informes deben ser detallados y específicos, describiendo claramente la situación de salud del trabajador, los diagnósticos, tratamientos realizados y las razones médicas por las que aún no se encuentra en condiciones de reincorporarse al trabajo.