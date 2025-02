Este es el listado de enfermedades que permiten solicitar una incapacidad permanente

La incapacidad permanente es una condición en la cual una persona, debido a una enfermedad o accidente, sufre una disminución significativa de su capacidad para realizar su trabajo o llevar a cabo actividades cotidianas. Se trata, por tanto, de una condición permanente que no tiene perspectivas de cambio.

Ante esta situación, el Gobierno de España ofrece a través de la Seguridad Social una ayuda económica para aquellas personas que no pueden regresar a su puesto de trabajo y no tienen ingresos para cubrir las necesidades básicas. No obstante, para lograr la incapacidad permanente es necesario que un médico establezca esta condición, por lo que existe un listado de enfermedades que son susceptibles para que el tribunal médico otorgue la incapacidad.

Listado de enfermedades para obtener la incapacidad permanente

Desde Campmany abogados aseguran que existe una lista oficial de enfermedades que otorguen la incapacidad permanente. Sin embargo, hay una serie de patologías que son susceptibles de ser reconocidas como limitantes por parte de la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que la incapacidad no es establecida en función de la enfermedad, sino de las consecuencias de la misma que impiden ejercer una profesión.

Por este motivo, la empresa de abogados laboralistas ha redactado un listado de todas las enfermedades que pueden impedir el trabajo:





Agorafobia

Alcoholismo

Alzheimer

Aneurisma

Ansiedad

Apnea del Sueño (SAOS)

Arterioesclerosis

Arteriopatía periférica u obliterante

Artritis Psoriásica

Artritis Reumatoide

Artrosis

Asma

Caderas

Cáncer

Cáncer de mama

Cáncer de pulmón

Cáncer de recto

Cardiopatías

Charcot-Marie-Tooth

Codos

Colitis Ulcerosa

Demencia

Depresión

Dermatitis

Desprendimiento de retina

Enfermedad de Behcet

Enfermedad de Crohn

Enfermedad de Perthes

Enfisema Pulmonar

Epilepsia

EPOC

Esclerosis Múltiple

Espondilitis Anquilosante

Esquizofrenia

Fatiga Crónica

Fibrilación Auricular

Fibromialgia

Glaucoma

Gonartrosis

Hernia Cervical

Hipertensión Pulmonar

Hipoacusia

Hombro

Ictus

Infarto agudo de miocardio

Insuficiencia Mitral

Insuficiencia Renal Crónica

Ludopatía

Lumbalgia

Lupus Eritematoso Sistémico

Miastenia Gravis

Migraña

Neuropatía

Neuropatía óptica

Obesidad Mórbida

Pancreatitis

Parkinson

Patologías de pies

Patologías de manos

Pérdida de visión

Sarcoidosis

Sensibilidad Química

Síndrome de Arnold Chiari

Síndrome de Burnout

Síndrome de cola de caballo

Síndrome de Lambert-Eaton

Síndrome de Menière

Síndrome de Wolf-Parkinson-White

Síndrome Postpolio

Taquicardias

Tetralogía de Fallot

Trasplante de riñón

Trastorno bipolar

Trastorno Estrés Postraumático

Trastorno Límite de Personalidad

Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)

Traumatismo Craneoencefálico

Uveítis

¿Cómo convencer al tribunal médico?

A pesar de tener una enfermedad que limita las capacidades para desempeñar un trabajo, es importante aclarar a la perfección el problema que se tiene de cara al tribunal médico. Por ello, cuatro abogados laboralistas han explicado los pasos a seguir para conseguir la incapacidad permanente sin problema.

En primer lugar, aseguran que ante la pregunta trampa de "le gustaría trabajar", el ciudadano debe responder con total sinceridad, asegurando que efectivamente le gustaría trabajar, pero que debido a su enfermedad, tener un empleo se hace imposible. No obstante, los abogados inciden en que la explicación no debe quedar ahí, sino que se debe desarrollar la respuesta más aún, explicando qué es lo que impide a la persona afectada no poder trabajar.

Por otro lado, uno de los errores más comunes es disimular la patología. Según afirman los expertos, este error no se puede cometer de cara al tribunal, ya que aparentar estar en buenas condiciones provocará el rechazo del trámite.

Asimismo, otro de los consejos de estos abogados es explicar correctamente el proceso de mejoría posible de la enfermedad. Se trata de una pregunta muy frecuente entre el tribunal, donde el afectado debe ser sincero pero sin ocultar cuál es la realidad y sin ser optimistas. Por ello, es importante asegurar que se está haciendo todo lo posible por mejorar, pero si la enfermedad es limitante, será necesario dejarlo claro desde un primer momento.

Por último, los expertos aseguran que una de las cosas más importantes es ser tú mismo. El día que se produzca la valoración, la persona debe acudir a la citación con total normalidad, sin ir completamente extravagante, sino simplemente tomarlo como un día más.

¿Cuánto tarda la Seguridad Social en otorgar la incapacidad permanente?

Según apunta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el tiempo medio en el que tarda en resolverse un expediente de incapacidad permanente es de 135 díasdesde que se recibe esa solicitud hasta que la persona consigue una respuesta administrativa, ya sea aceptándola o denegándola. Aún así, el aviso de la Seguridad Social no suele tardar tanto tiempo, por lo que es probable que la respuesta se reciba con mayor celeridad.

En caso de haber recibido una respuesta negativa, el ciudadano tiene la posibilidad de acudir a la vía administrativa, mediante una reclamación, y en caso de seguir siendo negativa, la vía judicial.

Por otro lado, si la resolución es acreditando la incapacidad, el beneficiario podrá conocer el grado que se concede y el importe. Hay que tener en cuenta que la incapacidad permanente tiene diferentes grados estipulados por la Seguridad Social: parcial, total, absoluta o gran invalidez, y cada grado permite recibir más o menos cantidad de dinero en función de la base reguladora.

Requisitos para solicitar la incapacidad permanente

Para conocer los requisitos necesarios para solicitar esta prestación, es necesario acudir a la página web del ministerio, puesto que existen diferentes grados de incapacidad y, por tanto, los requisitos son diferentes entre sí.