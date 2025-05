¿Acaso hubo un apagón?

Creo recordar que el lunes 28 de abril hubo un apagón eléctrico en España. Vamos, que se saltaron los plomos y se fue la luz, como dirían en mi pueblo, expresándolo de forma gráfica. Tirando de memoria y de hemeroteca, creo recordar también que casi toda la península se quedó a oscuras durante unas cuantas horas (el periodo de tiempo fue muy diferente dependiendo de las provincias, zonas y ciudades). Asimismo, creo recordar que tuve que “convidar” a unas botellas de agua a algunas personas que no llevaban ni un euro en efectivo porque en muchas tiendas no fiaban y tampoco se podía pagar con el móvil. Es posible que recuerde, pero ya me entran dudas, que hubo que dejar de trabajar, que se cerraron las fábricas, que los trenes se pararon y que se descongelaron muchos alimentos que fue necesario tirar. Ya digo, creo recordarlo, pero a veces lo dudo, porque es como si no hubiese pasado, ya que no ha habido consecuencias.

Tres semanas y media después de aquel suceso, si es que llegó a existir, nadie ha asumido responsabilidades y, por supuesto, de dimisiones, ni hablamos. Las explicaciones concluyentes han brillado por su ausencia y, lo que es peor, los ciudadanos de a pie, porque en este caso todos fuimos afectados, hemos pasado (la mayoría) página y no exigimos que nos traten con responsabilidad y se nos informe de lo sucedido. Entre otras razones, para saber a que atenernos, por si vuelve el corte de energía, posibilidad nada desechable a tenor de lo poco que vamos conociendo con cuentagotas. Al final, en la cúpula, la responsabilidad política última es del Gobierno, por no garantizar un servicio básico como es la luz. Para eso pone y quita presidentes en la antigua Red Eléctrica. Ahora es Beatriz Corredor, de la que cuentan que, a pesar de ser afiliada al PSOE, en su momento no pagaba la cuota y sus compañeros de agrupación estaban con ella que trinaban. Mientras recordamos si de verdad hubo un apagón, o fue solo un mal sueño de unas horas, las autoridades de España y Portugal piden a Bruselas más interconexión de nuestra red eléctrica con la europea a través de Francia. ¿A ver si termina resultando que el apagón es culpa de lo que se conoce como excepción ibérica, de la que tanto presumió en su momento Teresa Ribera?