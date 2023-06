Acciona admite que ha estudiado trasladarse de España pero que lo ha descartado porque no le compensa

Acciona no se moverá de España. Aunque como ha reconocido hoy su presidente, José Manuel Entrecanales, han estudiado la cuestión, su conclusión ha sido que ni la situación del país ni la propia de la compañía compensan los costes de trasladar su sede social como ha hecho Ferrovial con su movimiento a los Países Bajos. "Sí lo hemos estudiado, lógicamente, pero no lo contemplamos", ha respondido hoy Entrecanales a la pregunta de un accionista en la junta general que la compañía ha celebrado hoy.

En un encuentro posterior con los medios, Entrecanales ha detallado que "lo hemos estudiado [el traslado] y la decisión ha sido que no nos interesa". Entre los motivos esgrimidos para rechazar el traslado está, según ha detallado el presidente de la compañía, que "tenemos una situación en España estable y creemos que los costes no compensan el esfuerzo del traslado". Además, ha añadido, la posición de Acciona en Estados Unidos no es tan sólida como la de Ferrovial, para la que, según ha dicho, sí tiene sentido el cambio con el objetivo de acabar cotizando en la bolsa de Wall Street.

A pesar de su apuesta por seguir en España, durante su discurso ante los accionistas, Entrecanales ha subrayado que en los últimos dos años se han producido en España 130 cambios normativos, lo que mina la confianza de los inversores. Además, ha señalado que con las iniciativas "agresivas" que han llevado a cabo otros países competidores para atraer la inversión, como es el caso de EE UU con su programa de descarbonización, se reduce la competitividad de nuestras empresas y nos relegan a papeles secundarios en la gran transformación económica global en marcha. A este respecto se ha referido también a la excesiva intervención de los gobiernos europeos, así como a la fragmentación social o económica en Europa, que aunque sigue siendo líder en descarbonización sería imprudente no proteger sus capacidades industriales.

Entrecanales también ha desvelado que su intención es empezar a vender su coche eléctrico en el cuarto trimestre del año y que el precio seguramente esté por debajo de los 10.000 euros.