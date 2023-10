En la actualidad hay un 55% más de trabajadores con baja médica que en 2008

España alcanzó entre julio y septiembre la mayor cifra de ocupados de la historia, 21.265.900 personas, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Un número de trabajadores superior al que había antes de la crisis económica. En 2008 había 20.556.400 ocupados. Esta encuesta, considerada el mejor indicador del estado del empleo y desempleo en nuestro país, se realiza cada día de las 13 semanas que componen un trimestre.

Sin embargo, cuatro millones de los más de 21 ciudadanos ocupados no han trabajado ni una sola hora a la semana. Lo que significa que el 19,2% de los ocupados no trabajan. En 2008, por ejemplo, eran poco más de tres millones los que aseguraban no haber dedicado ni una hora semanal a trabajar, lo que representa 16,8% de las personas que figuran como ocupadas en el mercado laboral. En los últimos 15 años han aumento en más de dos puntos el número de ocupados que no trabajan.

Concretamente, los motivos que justifican el hecho de que no hayan estado ni una hora a la semana trabajando son el estar de vacaciones, disfrutar de un permiso de paternidad o maternidad y, sobre las otras circunstancias, estar de baja laboral por enfermedad o accidente. Casi la mitad de los ocupados que declaran no trabajar están sufren algún problema de salud que les impide acudir a su puesto de trabajo.

El cruce de ambos datos, la subida del número de ocupados y el de las personas de baja, evidencia que el número de bajas han aumentado en 2023 en unas 373.800 personas con respecto a 2008. Así todo, hoy en día hay un 55% más de personas en situación de baja médica que el año anterior a que comenzase la última gran crisis económica.