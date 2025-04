Adif mantendrá abiertas varias estaciones en España para que los atrapados por el apagón puedan dormir

El gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, ha anunciado que esta noche dejará abiertas varias estaciones para que los pasajeros que han quedado atrapados por el apagón masivo puedan pernoctar en ellas.

En Madrid no cerrarán sus puertas las estaciones de Atocha y Chamartín, Sants (Barcelona), Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Málaga, ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su cuenta en X.

Puente añade que el objetivo es facilitar que las personas que tengan que coger un tren y no tengan otra posibilidad para pasar la noche puedan hacerlo allí.

El ministro ha dicho también que el objetivo es recuperar los servicios de cercanías ferroviarias en un plazo de dos horas desde que vuelva el suministro eléctrico.

Poco antes Puente informaba que "en el día de hoy no es previsible que se recupere la circulación de trenes de Media y Larga distancia. Por ello todos los usuarios que tuvieran previsto un desplazamiento de estas características no podrán hacerlo. Trabajamos para que, una vez se recupere el suministro eléctrico, podamos reanudar esos servicios, lo que ya no será posible hoy", ha indicado el Ministerio de Transportes.