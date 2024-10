Adiós al euro: estos son los billetes y monedas que van a salir de la circulación en Europa

En los próximos meses, los consumidores españoles se enfrentarán a cambios importantes en el manejo de billetes de euro. El Banco de España ha comunicado que ciertos billetes con características especificas dejarán de ser válidos para transacciones en tiendas y cajeros automáticos.

¿Por qué se retiran los billetes de euro?

Aunque los billetes de euro están diseñados para ser duraderos, con el tiempo pueden sufrir desgaste natural o daños accidentales, como roturas, exposición al agua o incluso quemaduras. Sin embargo, existen otros factores que aceleran el deterioro. Por ejemplo, en casos de intento de robo, los sistemas de seguridad instalados en dispositivos de transporte y almacenamiento de dinero pueden liberar sustancias como tinta de seguridad, inutilizando los billetes de inmediato.

Según El Cronista, el Banco de España advierte que los billetes que hayan sido marcados por estos sistemas de seguridad, utilizados para evitar el robo o mal manejo del dinero, ya no serán aceptados. Estos billetes, en su mayoría manchados de tinta o descoloridos, podrían ser rechazados por los comercios y cajeros, y su canje no siempre será posible. Los ciudadanos deben ser conscientes de que si el daño es causado por un dispositivo de seguridad, el banco podría denegar el cambio si no se puede demostrar que el solicitante es la víctima de un delito.

Billetes y monedas La Razón

¿Qué billetes y monedas siguen en circulación?

A pesar de que algunos billetes deteriorados serán eliminados de la circulación, el Banco de España ha confirmado que la mayoría de las monedas de euro seguirán siendo válidas. Las monedas de uno, dos, cinco, diez, veinte y cincuenta céntimos, así como las de uno y dos euros, continuarán en circulación sin problemas. En cuanto a los billetes, se mantendrán en circulación las siete denominaciones que conocemos: cinco, diez, veinte, cincuenta, cien, doscientos y quinientos euros. Estos seguirán siendo aceptados en todas las transacciones, siempre que no presenten daños visibles que puedan afectar su validez.

¿Cómo proceder al canje de billetes dañados?

El proceso para canjear billetes deteriorados es bastante accesible y sencillo. Según la información proporcionada por el Banco de España, cualquier persona que posea un billete que haya sufrido daños significativos puede presentarlo en una sucursal del banco o en su entidad de crédito. Una vez entregado, el billete será evaluado para determinar si es elegible para el canje por uno nuevo de igual valor. Sin embargo, la entidad ha establecido ciertos criterios para el canje. Si el banco determina que el deterioro fue intencionado, el canje será denegado. Por lo tanto, es fundamental actuar de buena fe y proporcionar cualquier evidencia que respalde la solicitud de canje.