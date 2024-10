Adiós transporte público gratuito: el Gobierno aclara los beneficiarios de descuentos para 2025

España encara la recta final del mes de octubre y con ello se acerca el ecuador del último cuatrimestre del año. A tan solo dos meses de que acabe el año, y con ello las bonificaciones al transporte público que puso en marcha el Gobierno en septiembre de 2022 para amortiguar los efectos sobre los precios de la guerra de Ucrania, parece que los descuentos estén llegando a su fin.

Así, prorrogadas en varias ocasiones, la última de ellas hasta el 31 de diciembre de este año, el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, sopesa eliminar estas bonificaciones y ayudas al transporte público, tal y como el ministro afirmó en el Congreso de los Diputados hace unas semanas.

Hasta ahora, y así continuará hasta el 31 de diciembre de este año, las bonificaciones se correspondían con hasta el 60% del precio total en el transporte público, como, por ejemplo, en el Metro de Madrid o Barcelona, entre otros, así como en autobuses o tranvías, mientras que en el caso de la empresa pública Renfe, las medidas contemplaban la gratuidad en los abonos de Media Distancia y de Cercanías, así como descuentos en el resto de trayectos.

El Gobierno aclara los beneficiarios de descuentos para 2025

Según declaraciones del ministro Puente, el Ministerio de Transportes sopesa eliminar las bonificaciones al transporte público de forma generalizada a partir del próximo año. Sin embargo, no será una medida de carácter universal, ya que como declaró el ministro en el Congreso de los Diputados, la gratuidad en el transporte continuará para los más vulnerables y, además, los descuentos permanecerán para los jóvenes y para los usuarios frecuentes.

No obstante, el Ejecutivo todavía no ha detallado quiénes serán exactamente los destinatarios de tales bonificaciones, ni qué requisitos habrá que reunir para ser considerado "vulnerable". Aún así, se espera que los descuentos se destinen para los viajeros frecuentes, así como para la población joven, y la gratuidad para aquellos que no cuenten con unos ingresos mínimos.

De esta manera, habrá que esperar a que el Gobierno se reúna para tratar esta cuestión y a que el Ministerio de Transportes ceda y dé su visto bueno a tales medidas, ya que es conocido que el exalcalde vallisoletano, ahora convertido en ministro de Transportes, Óscar Puente, es reticente a la renovación de tales bonificaciones y descuentos que llevan en vigor desde septiembre de 2022.

Una partida milmillonaria

Las medidas para fomentar el uso del transporte público, como la gratuidad de trenes y autobuses y los descuentos en otras líneas, están suponiendo un esfuerzo económico considerable para el Estado. Así, tan solo en 2023, el presupuesto contempló una partida de 1.440 millones de euros destinada a estas subvenciones.

Así, el Gobierno ha destinado 600 millones de euros para cubrir los gastos operativos de los servicios de Cercanías y Media Distancia, mientras se han asignado 760 millones de euros en ayudas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que pudieran ofrecer descuentos en sus respectivos sistemas de transporte.

De este modo, estas ayudas se distribuyeron de forma que el Estado aportase al menos el 30% y las entidades locales el 20% restante. Además, se reservaron 80 millones de euros para subvencionar los autobuses de largo recorrido de titularidad estatal.