Advertencia de BBVA al Gobierno: acudirá a los tribunales si se endurecen las condiciones de la OPA al Sabadell

El presidente de BBVA, Carlos Torres, no ha descartado acudir a la vía judicial si finalmente el Gobierno, tras su revisión de la OPA al Sabadell, decidiera endurecer o poner más condiciones a la operación. En una entrevista en 'Onda Cero', Torres ha explicado que la interpretación que realiza BBVA de la Ley de Defensa de la Competencia es que el Gobierno puede "mantener o suavizar" los compromisos pactados entre el banco y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). "Esa vía judicial, por supuesto que siempre existe", ha comentado Torres, también dejando la puerta abierta a aceptar las condiciones impuestas por el Gobierno, lo que no es óbice para que posteriormente presente un recurso ante la Justicia.

Torres ha preferido no especular con un escenario que implicara la retirada de la OPA, porque cree que dicho supuesto sería un "mal escenario" para BBVA y un "tremendísimo mal escenario" para Cataluña, en primer lugar, y para España y Europa. También cree que sería "muy contradictorio" con el propósito de impulsar la inversión en sectores clave de la economía europea y "muy malo y en contra" del interés general el impedir que los accionistas de Sabadell puedan decidir "llegados a este punto", según recoge EP.

En otro punto de la entrevista, Torres ha defendido que la OPA que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell es una operación "entre actores privados" que, una vez las autoridades han dado su placet, lo que corresponde es que decidan los dueños, es decir, los accionistas. "Lo que debería ocurrir es que la operación pase cuanto antes a la decisión de los dueños, de los accionistas, y cualquier cosa que se desvía de eso, cualquier cosa que impida que sean los accionistas del Banco Sabadell los que tomen la decisión, y que la tomen cuanto antes, que ya llevan esperando mucho tiempo, afecta negativamente al interés general del conjunto de España y de Cataluña en particular", ha comentado.

Preguntado por la consulta pública que el Gobierno realizó entre el 6 y el 16 de mayo para recabar opiniones acerca del impacto de la OPA sobre el interés general, Torres ha comentado que al ser parte del proceso, el banco ha tenido acceso a datos y que le ha sorprendido que el nivel de respuestas ha sido "inferior" al que esperaba el banco. Esto indica, según Torres, que no hay un interés general "muy extendido" sobre la OPA, lo que coincide con encuestas realizadas por BBVA en las que se recogerían que tres de cada cuatro personas consideran que la operación no les afecta personalmente. Además, entre la participación que ha habido, Torres señala que hay una "inmensa mayoría" de respuestas negativas, es decir, que consideran que no hay afección a cuestiones de interés general distintas a la de la competencia en la OPA.

Sobre la postura de los partidos políticos de prácticamente rechazar de manera unánime la operación, Carlos Torres ha reconocido que la misma ha despertado "muchas emociones" que "muchas veces son comprensibles", pero que a veces están relacionadas con "temores infundados que tienen que ver con la percepción de que puede haber algún territorio, en este caso, Cataluña, que puede estar percibiendo que se pierde algo, pero nada más lejos de la realidad".

"Entiendo perfectamente que también, visto el contexto en el que la filtración ocurrió el año pasado durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas de la Generalitat, y vistas también las sensibilidades, es comprensible que pueda haber voces públicas diciendo lo que han venido diciendo", en referencia a la oposición política a la OPA.

Sin embargo, el presidente de BBVA, quien también ha afirmado que su continuidad al frente del banco no depende del éxito de la OPA, ha defendido que esta operación es "buena para todos", como lo es para los clientes de las dos sociedades.