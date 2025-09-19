Alemania busca españoles para trabajar de lunes a viernes: gastos pagados y no se requiere estudios

Compact Facility Services GmbH, socio del Grupo zur Mühlen —compañía líder en Europa en el sector de productos cárnicos y embutidos, con marcas como Böklunder, Gutfried o hareico—, ha abierto un proceso de selección en Flensburgo (norte de Alemania) para contratar operadores/as de máquinas e instalaciones.

El trabajo consiste en labores de producción y envasado de productos frescos, así como en la preparación, puesta en marcha y control de la maquinaria, siguiendo siempre los protocolos de calidad, higiene y seguridad. También se incluyen tareas como el suministro de materiales, la supervisión del plan de producción, la realización de controles de calidad y la asistencia al personal técnico en caso de averías.

No se requieren estudios ni experiencia obligatoria

Entre los requisitos destaca que no se requieren estudios mínimos. Se valorará la experiencia en la industria alimentaria, producción o gastronomía, aunque no es imprescindible. Además, se pide disponibilidad para trabajar en diferentes turnos, así como capacidad de trabajo en equipo, higiene, precisión y disposición para aprender.

Contrato, sueldo y beneficios

Las condiciones laborales contemplan un contrato de entre 1 y 2 años, con jornada completa de 38,75 horas semanales de lunes a viernes, quedando libres los fines de semana. El salario se sitúa entre 2.100 y 2.400 euros brutos al mes, con pagas extra de vacaciones y Navidad y subsidios por turnos. La empresa cubre los gastos del viaje a Alemania y ofrece alojamiento en habitación amueblada compartida por 285 euros al mes, con todos los gastos incluidos.

Además, los trabajadores tendrán acceso a formación continua, cursos gratuitos de alemán, descuentos en empresas asociadas y fitness corporativo en numerosos centros deportivos tras el período de prueba.

El proceso de inscripción se realiza directamente a través de Compact Facility Services GmbH, donde los candidatos deben adjuntar su currículum actualizado, preferiblemente en inglés o alemán. Una vez enviada la solicitud, el equipo de selección valorará el perfil y, si encaja, se contactará al aspirante para continuar con las entrevistas.